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空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

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空服員指引逃生「10人一組、要冷靜！」 日航乘客死裡逃生嚇：一出錯就結果不同

聯合新聞網／ 綜合報導
羽田機場空難乘客雖全數逃生，但回想起來仍心有餘悸。法新社
羽田機場空難乘客雖全數逃生，但回想起來仍心有餘悸。法新社

日本航空（JAL）516班機，於2日下午5點47分左右，在羽田機場降落後與海保機發生相撞意外，造成5名海保機人員死亡，JAL則是包含乘客與機組人員，機上共379人平安脫困。儘管如此，乘客在回想事發意外當下時，仍感到心有餘悸。

日本媒體「FNNプライムオンライン」訪問到一位居住在埼玉市的33歲男性，他的妻子是北海道人，當時正與妻子和2歲的女兒從北海道返回東京。男性指出，就在飛機落地瞬間，發出了一聲「咚」的巨響，明顯比平常落地的聲音還大。雖然飛機沒有晃動，但接下來就開始起火、冒煙，且火勢越來越強烈。

當時他什麼行李都沒有帶，只想趕快保護家人逃生，妻子則摀住孩子的口鼻，從煙霧比較少的走道避難。當時空服員也協助下達指示，呼籲眾人要保持冷靜，並要大家以10人一組，搭乘緊急滑梯離開。聽到空服員的聲音，讓男性認為「必須照著他的話做」，而且因為飛機已經落地了，所以內心認為一定有辦法逃生。最後成功和家人一起逃離，自己感到非常慶幸。

日本媒體「JIJI.COM」訪問到另一位63歲的乘客今井康人，今井表示就在發生撞擊後，到處都發出慘叫聲。此時空服員要大家冷靜，按照順序避難，於是乘客們在導引下，大約花了接近十分鐘左右，全員都離開機艙，在一個距離飛機約100公尺的地方等候。儘管有小孩被嚇哭或驚叫的人，但整體並沒有陷入混亂。不久後，飛機就被大火吞噬，回想起來，若是出了一點差池，很可能就會遇上不堪設想的結果。

羽田機場 日本 日航 空服員

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