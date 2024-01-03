空服員指引逃生「10人一組、要冷靜！」 日航乘客死裡逃生嚇：一出錯就結果不同

這場事故就如同事故三角金字塔，是一連串的巧合結合而成，出事的日航機由於新年期間旅客眾多行李也多，因此延誤了二十幾分鐘才起飛，比原訂抵達羽田的時間晚了十多分鐘，而海保機則是因為前日的能登地震，協助載運物資前往災區，才會在夜間出勤，增加了目視的困難度。

2024-01-03 09:30