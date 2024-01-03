影／日航窗外一片火海！乘客聽從空服員命令排隊逃生 林智群：真的厲害
昨(2)日一架從新千歲機場起飛的日本航空客機，在東京羽田機場跑道上與日本海上保安廳的飛機相撞，客機上總共有379名乘客與機組員全數逃出。律師林智群昨日在臉書發表對此事的看法，認為在飛機窗外一片火海的情況下，日本人還能坐在椅子等候空姐指令，「真的很厲害」。
該架起火的日本航空客機，機上有367名乘客含8個嬰兒，加上12名機組員，皆平安逃生。NHK報導，日航飛機乘員至少有17人受傷，其中5人送醫，傷勢程度不明。
林智群昨日晚間在臉書PO文表示：「飛機窗戶外面都一片火了，一堆日本人還坐在椅子上等候空姐指令，380人能夠在短期間內全體疏散完畢，真的很厲害」。
網友見文一致認為是「日本人的國民素質救了他們的命，真的很厲害」、「超厲害的國民素質！」、「素質之外還包括相互高度的信任」、「前一陣子才跟日本前輩討論過排隊問題，她說排隊最有效率，爭先恐後只會擠在一起動不了」，也有人認為，「空姐的訓練也很紮實，一般人看空姐只看到儀態服務，緊急疏散這些訓練沒出事看不到」。
有人認為若意外是發生在台灣，「一定有人堅持拿隨身行李」，該則留言獲得249名網友按讚，為該則PO文最多人按讚的留言。
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