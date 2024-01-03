日航撞海保機5死 民航機379人全脫困

一架日本航空客機二日從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。民航機上三百七十九名成員皆平安逃生，但運送物資到能登半島強震災區的海保廳飛機只有機長重傷生還，五名組員喪生。

降落時撞機 日航乘員至少17傷

這架編號五一六的日航班機，機型是空巴A三五○，二日下午五時四十七分（台灣時間二日下午四時四十七分）降落時，撞上海保廳飛機，立刻有火舌竄出，日航班機在燃燒的狀態下前進。客機停下來後，後方仍有黑煙冒出，機艙內也起火。

消防廳出動上百輛消防車前往灌救兩架起火的飛機。在消防隊滅火過程中，日航班機乘員從後方逃生滑梯陸續離開。機上有三百六十七名乘客含八個嬰兒，加上十二名機組員，皆平安逃生。NHK報導，日航飛機乘員至少有十七人受傷，其中五人送醫，傷勢程度不明。

日本羽田機場二日發生日航與海上保安廳飛機相撞意外，兩架飛機陷入火海。社群媒體平台「X」用戶貼出的照片顯示，日航五一六班機在發生撞機事件後，乘員從逃生梯脫逃，飛機機體正在燃燒。圖／翻攝自網友saaanchhhiiiimu

海保廳飛機 擬載物資到震災區

海上保安廳表示，海上保安廳飛機是隸屬羽田機場基地的JA七七二A固定翼飛機，機上載有六人，機長宮本元氣成功逃生但嚴重燒傷，另外五人全數身亡。這架飛機準備運送物資前往能登半島地震災區，預定朝新潟方向飛行。

受這起事故影響，羽田機場一度關閉所有跑道，當地時間二日晚間九時半已重新開放三個跑道，但事故的C跑道仍封閉。

國土交通省航空局主管二日晚間舉行記者會，表示事故原因正由運輸安全委員會等主管機關調查中，塔台管制人員與兩機之間的對話等，仍在確認。

地面指揮出錯？無法排除可能

日本產經新聞報導，日航前機長山田不二昭檢視事故影像後表示，一般來說跑道上若有飛機，其他飛機不能降落，目前無法排除是地面指揮管制系統出錯的可能性。朝日電視台引述日航前機長塚原利夫表示，這起「追撞事故」，原因可能是塔台在海保廳飛機起飛前，就對日航班機發出降落許可。

BBC報導，這是空中巴士A三五○的第一起重大事故，這型飛機主要採用碳纖維等先進材料製造。專家表示，儘管發生火災，飛機似乎仍能暫時經受火勢，為人員提供逃生時間，加上機組員訓練得宜，讓日航班機乘員得以全數逃生。