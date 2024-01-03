聽新聞
test
0:00 / 0:00

日航撞海保機5死 民航機379人全脫困

聯合報／ 記者雷光涵、編譯高詣軒／綜合報導
日本羽田機場二日發生日航與海上保安廳飛機相撞意外，兩架飛機陷入火海。社群媒體平台「X」用戶貼出的照片顯示，日航五一六班機在發生撞機事件後，乘員從逃生梯脫逃，飛機機體正在燃燒。（法新社）
日本羽田機場二日發生日航與海上保安廳飛機相撞意外，兩架飛機陷入火海。社群媒體平台「X」用戶貼出的照片顯示，日航五一六班機在發生撞機事件後，乘員從逃生梯脫逃，飛機機體正在燃燒。（法新社）

一架日本航空客機二日從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。民航機上三百七十九名成員皆平安逃生，但運送物資到能登半島強震災區的海保廳飛機只有機長重傷生還，五名組員喪生。

降落時撞機 日航乘員至少17傷

這架編號五一六的日航班機，機型是空巴A三五○，二日下午五時四十七分（台灣時間二日下午四時四十七分）降落時，撞上海保廳飛機，立刻有火舌竄出，日航班機在燃燒的狀態下前進。客機停下來後，後方仍有黑煙冒出，機艙內也起火。

消防廳出動上百輛消防車前往灌救兩架起火的飛機。在消防隊滅火過程中，日航班機乘員從後方逃生滑梯陸續離開。機上有三百六十七名乘客含八個嬰兒，加上十二名機組員，皆平安逃生。NHK報導，日航飛機乘員至少有十七人受傷，其中五人送醫，傷勢程度不明。

日本羽田機場二日發生日航與海上保安廳飛機相撞意外，兩架飛機陷入火海。社群媒體平台「X」用戶貼出的照片顯示，日航五一六班機在發生撞機事件後，乘員從逃生梯脫逃，飛機機體正在燃燒。圖／翻攝自網友saaanchhhiiiimu
日本羽田機場二日發生日航與海上保安廳飛機相撞意外，兩架飛機陷入火海。社群媒體平台「X」用戶貼出的照片顯示，日航五一六班機在發生撞機事件後，乘員從逃生梯脫逃，飛機機體正在燃燒。圖／翻攝自網友saaanchhhiiiimu

海保廳飛機 擬載物資到震災區

海上保安廳表示，海上保安廳飛機是隸屬羽田機場基地的JA七七二A固定翼飛機，機上載有六人，機長宮本元氣成功逃生但嚴重燒傷，另外五人全數身亡。這架飛機準備運送物資前往能登半島地震災區，預定朝新潟方向飛行。

受這起事故影響，羽田機場一度關閉所有跑道，當地時間二日晚間九時半已重新開放三個跑道，但事故的C跑道仍封閉。

國土交通省航空局主管二日晚間舉行記者會，表示事故原因正由運輸安全委員會等主管機關調查中，塔台管制人員與兩機之間的對話等，仍在確認。

地面指揮出錯？無法排除可能

日本產經新聞報導，日航前機長山田不二昭檢視事故影像後表示，一般來說跑道上若有飛機，其他飛機不能降落，目前無法排除是地面指揮管制系統出錯的可能性。朝日電視台引述日航前機長塚原利夫表示，這起「追撞事故」，原因可能是塔台在海保廳飛機起飛前，就對日航班機發出降落許可。

BBC報導，這是空中巴士A三五○的第一起重大事故，這型飛機主要採用碳纖維等先進材料製造。專家表示，儘管發生火災，飛機似乎仍能暫時經受火勢，為人員提供逃生時間，加上機組員訓練得宜，讓日航班機乘員得以全數逃生。

羽田機場 日本 日航

延伸閱讀

日航羽田機場起火事件：海上保安廳5人死亡、失事原因的初步分析

2024才2天…先傳強震再爆日航擦撞燒成火球 網友嘆：日本怎麼了？

日本航空JAL516班機著火：羽田機場著陸後機身燃燒，機上379人全員脫險

時間旅行夢碎！為「跨兩次年」搭聯合航空 乘客傻眼1原因打亂行程

相關新聞

東京羽田機場2機相撞起火 海保機5罹難者身分曝光

日本東京羽田機場2日發生日本航空、海上保安廳飛機碰撞，日航飛機起火，海保機39歲機長宮本元氣重傷，其餘5名機上人員不幸死...

日航班機擦撞造成17人受傷、海保機長嚴重燒傷 羽田機場3跑道重新開放

日本東京羽田機場2日發生日本航空、海上保安廳飛機撞擊，日航飛機起火。海保機的39歲機長宮本元氣嚴重燒傷，其餘機上人員含副...

日航相撞起火初步推測：飛機與航管間的溝通錯誤？

日本航空JAL的516班機，在今天1月2日下午從北海道新千歲機場飛往東京的羽田機場，在下午5點47分左右著陸後，機身起火燃燒、整架飛機幾乎毀壞，羽田機場也在晚間冒出濃濃黑煙。機上包含機組人員共379人全員平安逃出，初步研判是在跑道上與海上保安廳的一架飛機相撞。海保的飛機上共有6人，機長1人脫困後受傷送醫、但另外5人已確認不幸死亡。根據目前現有的影像以及公布的資料，可以確認海保機在出事時，似乎已經在跑道上等待，這也可以解釋為何迫降之後，日航機的機鼻嚴重凹陷、且鼻輪呈現受損的狀態。但究竟是航管的指示有問題、或是飛機與航管間的溝通錯誤？還有待釐清調查。

羽田機場開放起降 長榮BR190重返羽田降落、華航2班機延後起飛

長榮航空有一架BR190飛松山-羽田機場的班機台灣時間下午4時30分才起飛，目前先行轉降關西機場待命，目前羽田機場已經再...

日航撞海保機5死 民航機379人全脫困

一架日本航空客機二日從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。民...

旅客注意！日航班機羽田機場疑擦撞燒成火球 華航2架次班機延飛

日本羽田機場今天一架日本航空班機降落時，疑擦撞海上保安廳飛機，隨後起火燃燒。長榮航空說，班機BR190原訂當地時間晚上8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。