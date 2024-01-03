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張誌家生前曾常說後腦痛 醫：警訊莫輕忽

聯合報／ 記者沈能元鄒尚謙／台北報導
前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝。本報資料照片
前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝。本報資料照片

前職棒投手張誌家驚傳猝逝，張誌家生前曾說後腦兩側常莫名頭痛，尤其陽光直射時，嚴重影響球賽成績。對此衛福部基隆醫院副院長陳韋達說，這可能是偏頭痛，雖然不會致命，但如果頭痛發生頻率增加、型態改變，就應積極就醫，找出原因。

彰化秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文表示，大部分頭痛原因為高血壓，如果平時血壓控制不良，未規律用藥，血管容易硬化，增加心肌梗塞風險，民眾如有胸悶、暈眩或是頭痛等症狀，務必趕緊就醫。

黃炳文說，許多運動選手常無視於胸悶、頭痛等警訊，自覺不嚴重，認為只要撐過去就好，但前幾次可能撐得過，情況嚴重時，撐不過去，可能人就沒了。事實上，職棒選手運動量大，加上飲食長期高熱量，一旦離開球場，運動量下降，若仍維持不良飲食習慣，體重可能暴增，造成心血管沉重負擔，可能在某個時間點引爆開來。

輔大醫院院長、心臟血管專科醫師黃瑞仁表示，張誌家年輕時每天接受高強度訓練，如有心肌梗塞、心絞痛、狹心症等症狀，應該早就被發現了。研判應為肥厚性心肌病變或先天性冠狀動脈開口異常所致。

台灣高血壓學會理事長王宗道提醒，民眾一旦出現「胸悶、活動易喘、心跳不規律」等三項徵兆裡的其中一項，務必馬上就醫，尋求專業醫師協助。

此外，身邊如有人突然暈厥，建議先以「自動體外心臟電擊去顫器」（ＡＥＤ）來搶救，並在黃金十分鐘內及時送醫急救。

張誌家

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