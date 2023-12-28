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藍委批農業部：吹噓政績 保衛政權

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰歐陽良盈／台北報導

農業部近期重點宣傳記者會 製表／彭宣雅
農業部近期重點宣傳記者會 製表／彭宣雅
農業部狂開政績記者會，引發在野黨質疑。國民黨立委賴士葆說，選舉將屆，民進黨卯足勁，各部會拚命宣傳政績。以農業部為例，今年已編了一點五億的預算，大家質疑是否跟一四五○網軍側翼運作有關，最近更離譜，開了好幾場記者會，例如強調非洲豬瘟的防疫等等，明眼人看得出來這些政績的吹噓，是道道地地消化預算以及政權保衛戰。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也批評，農業部近年最大執政缺失，就是說的遠比做的動人，都靠大內宣吹捧，包括農業出口一直萎縮，農民哀號遍野，對外宣傳說對日拓銷大有進展，但是整體來看對各國，包含對日出口卻都是萎縮的。邱臣遠表示，既然農業部已升格，就要做出一個業務機關功能，改進前部長陳吉仲好鬥爭、愛誇大宣傳陋習，踏實做事，為農民爭取福利，穩定產銷管道，並努力拓銷外銷市場。

民進黨團副書記長洪申翰則說，有關農業部舉行政績記者會，國民黨如果認為有內容不實、非正確的資訊，請他們大方地指證出來；對於很多重要的農業資訊，行政部門本來就要強化與社會的溝通，「我實在想不到有什麼不對的地方。」

農業部 記者會 非洲豬瘟 邱臣遠 大內宣 洪申翰 陳吉仲 賴士葆

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