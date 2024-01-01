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割頸案教訓 粉專批教育政策三失

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北報導
新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage

新北校園割頸案事發一周，受害人家屬等司法相驗後料理後事，告別式時間未定。臉書粉專「孩想陪你長大」昨宣布，當前教育政策「前線失守、中線失靈、後線失能。」1月6日將到立法院辦快閃活動，請參加者專穿白衣，齊聲表達訴求，盼能促成「少年事件處理法」及相關法規修訂，類似悲劇別再重演。

「孩想陪你長大」提出3大訴求，希望有案底學生由學校建立追蹤清單，特殊情況教師可先沒收危險物品或請警衛代通報，並加重監護人的教育時數與罰則；斟酌修正未成年減刑部分，若為「重大刑案或重罪再犯不可減刑」；前科塗銷無限制應改為增加前科塗銷前提，包括審酌犯後態度、刑案程度等，一律可保護管束修正為「重罪不得保護管束」，選舉後將提連署。

國三男學在校園遭同屆同學割頸砍殺，駭人命案引起社會關注，受害學生家屬正辦理後事，學校校長、班導師等人近日天天到靈堂陪伴家屬，也達成一些共識，包括會製作畢業證書等，而設在學校的2處追思小站持續有許多卡片、紙鶴、鮮花湧入，校門口也有許多民眾送花束致意。

有教師留言，「我會記得你曾經來過，在短暫的15年歲月中，成功地讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年」。

網路募款 死者父親：別誤信

但網路上也出現許多冒名親友發文，甚至發起募款行動。受害者父親透過學校發表聲明，感謝各界關懷與送暖，但也提醒別誤信，不要被有心人利用。

受害者任課教師也透過臉書發文說，很想大吼問這世界究竟是怎麼了，開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者。這名老師寫下內心想法，字字沉重，但也表示即使曾經很痛、讓人心碎，終究會過去，希望大家能從情緒中跳脫出來。

也有教師稱讚受害者很優秀，富正義感，有領導風範，上課是那種「會主動提問深入了解課程內容」的人，學業表現優良，都維持在班上前三名。也有教師提到，受害學生從國七開始，生科成績好像都是班上最高分，目前正在分組製作水火箭，但如今「只能交由他的組員獨力完成了」。

國中生 割喉案

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