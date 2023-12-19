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陽光行動／中央遲未規範 地方只能各畫各的

聯合報／ 記者鍾維軒張曼蘋陳俊智朱冠諭吳慧芬周彥妤／連線報導
新型減速標線 地方各自為政 製表／周湘芸
新型減速標線 地方各自為政 製表／周湘芸

本報訪問曾試辦減速標線的縣市交通主管機關，多希望中央政府盡速將減速標線入法。台北市交通管制工程處說，因中央未立法規範，致各縣市減速策略不同，北市曾提報試辦計畫及成果報告，提供中央參酌納入法規；新北市交通局也說，大多參考國外案例試辦，「原則還是要回歸中央法規」；桃園市交通局則說，只要沒入法，自然考駕照時不考，參考書也不會教。

北市交工處說，二○一四年八月至隔年二月，曾在萬華區國興路、青年公園旁，及文山區景中街、景美國中前等地點試辦折線型標線，經觀察後，行車速率略降，但後續路面重新銑鋪就不復舊；二○二○年則在重慶北路交流道往士林的混合車道及仰德大道試辦楔形標線，後續也在潭美街一百號前的彎道增設，經實地量測平均速度及煞車率，均有正向效果，因此仍維持楔形標線。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢說，不管楔形標線或減速彩鋪標線，實施初期有效果，但時間一久，民眾習慣後的效果恐不如預期；至於減速丘或減速平台，由於是實體路面隆起物，道路工務單位擔心行車危險或機車打滑，目前未設置。

林昭賢說，目前最常使用「道路交通標誌標線號誌設置規則」中已規範的減速標線，其餘多參考國外案例試辦，他建議相關規範，仍須回歸中央法規。

桃園市近三年共畫設卅一處雙側型減速標線和一處山型減速標線。大園區大竹南路二○二○年畫設山型減速標線後，車輛平均時速從六十五公里降至五十公里，看似有成效，但桃市交通局說，中央未規範新型減速標線，導致即便地方試辦、推動，一旦考照不考、參考書不教，反而被民眾質疑亂畫馬路、亂花錢；一旦減速標線入法，地方就能把經費跟人力用在其他改善項目。

高雄市交通局說，早自二○一一年就引進楔形標線，在左營翠華陸橋彎道處、前鎮瑞隆路等多處路段畫設，確實展現車輛減速與車禍變少的成效，至今持續實施。交通局說，畫設交通標線是地方權責，試辦或入法對執行單位沒影響，但中央若願入法，樂觀其成。

不過，去年四月高雄市議員林于凱曾在議會質疑，試辦多年、有成效的新型標線，始終未擴大實施，當時交通局長張淑娟答詢稱未入法，一直是小規模試辦。

交通管制 桃園 標誌 仰德大道 張淑娟 林于凱 車禍

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