陽光行動／科技執法狂抓超速 事故仍難降

各地近年為防止超速引發交通事故，祭出科技執法，舉發件數年年攀升，看似抓到許多民眾違規，但近年因超速或未依規定減速所致的事故數，卻未明顯下降。專家認為，若要讓駕駛人減速，以維交通安全，不僅速限標準要因地制宜，更要搭配交通工程、強化教育，否則治標不治本。

根據警政署統計，近年「超出速限六十公里以下」的舉發總件數，從二○一八年的二九五萬餘件、二○一九年三一三萬餘件、二○二○年三一六萬餘件、二○二一年三五七萬餘件，到去年已增加到三六二萬餘件，僅次於「違規停車」。

但根據交通部路政及道安司統計，近五年因超速失控或未依規定減速釀成的汽車事故未明顯下降。二○一九年為一○六三件，隨後二○二○年至二○二二年，每年平均件數為一二六五件；未依規定減速釀成的機車事故平均每年多達四千多件。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，現行科技執法取締件數多，不代表抓得正確，要仰賴執法降低事故率，不僅要設對位置、也要設對速限。例如在不同道路狀況，不代表超過相同的速限代表危險，應透過自由車流的「八五分位」訂定不同路段的合理速限；他解釋，若某路段八成五用路人能以時速六十公里平安通過，速限就應設為六十公里，即便速限再往下調，對降低事故率也不會有太大幫助。

此外，交通工程也應配合改善。林志學表示，除減速標線，政府也可在市區道路設置減速堆或減速台，路幅較小路口做抬升，或將道路設計為蛇形蜿蜒，也可增加路側停車格等，迫使行駛車輛降速等。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，政府這幾年不斷透過執法手段解決各種交通問題，卻未落實教育，工程改善也來不及因應，再多執法只是治標不治本。