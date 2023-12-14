聽新聞
test
0:00 / 0:00

外媒：美中頻會商 峰會達成協議臨門一腳

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
COP28最終決議出爐，各國決議朝提升再生能源容量及能源效率兩方面加速能源轉型。 圖／美聯社
COP28最終決議出爐，各國決議朝提升再生能源容量及能源效率兩方面加速能源轉型。 圖／美聯社

聯合國氣候峰會ＣＯＰ28達成從化石燃料轉型的歷史性共識，華爾街日報十三日報導，美國、中國大陸兩大碳排國與會官員頻繁會商，有助製造達成協議的條件。美國氣候特使柯瑞說，本次協議帶來樂觀展望，向世界傳遞強烈訊息，中方官員亦肯定該協議宣示全球綠色轉型勢不可擋。峰會達成協議後，柯瑞隨即和中國氣候變化事務特使解振華舉行聯合記者會，他們代表世界兩個最大經濟體及兩個最大碳排放國。

路透報導，解振華表示，在談判似乎將失敗之際，正是中美聯合提議，讓談判再次取得進展。

柯瑞說，隨著這項歷史性協議的簽署，他覺得世界已經出現轉機，「為兌現這一承諾，各國需要做的第一件也是最簡單的事情就是停止建設新的、未使用碳捕捉技術的燃煤發電，我們將繼續為此奮鬥」。

華爾街日報指出，美中與會代表團在杜拜的辦公室位置鄰近，柯瑞時常拜訪中方對口官員，雙方本周也曾在議事會場的講台旁交談。

針對最終協議，中國生態環境部副部長趙英民說，該文本宣告綠色低碳轉型趨勢是全球性且不可逆轉的。一名熟悉北京思路人士透露，由於化石燃料在中國能源組合的占比下滑中，中方可接受協議用語。

華爾街日報 美國 化石

延伸閱讀

NBA／勇士關鍵時刻上柯瑞+4替補 湯普森：我打得像垃圾

NBA／柯瑞差點不是勇士球員！柯爾當太陽總管時就看上他

NBA／庫明加「解凍」大爆發 柯瑞關鍵三分助勇士逆轉拓荒者

NBA／史上第二長！勇士三劍客主題日 柯瑞：一同奮戰12年很特別

相關新聞

COP28閉幕決議 198國允脫離化石燃料、拚2050年前淨零

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）「加班」一天後，昨天落幕。一九八國談判代表針對決議達成共識，承諾「...

國際能源轉型加速 學界：我應深思減化石燃料

ＣＯＰ28氣候峰會達成「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」決議，對台灣有何衝擊？學界一致認為，擺脫化石燃料的能源轉型勢必加...

外媒：美中頻會商 峰會達成協議臨門一腳

聯合國氣候峰會ＣＯＰ28達成從化石燃料轉型的歷史性共識，華爾街日報十三日報導，美國、中國大陸兩大碳排國與會官員頻繁會商，...

曾大力阻撓…沙國為何接受COP28減用化石燃料決議？傳此事為關鍵

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，近200國最後總算敲定決議，同意減用化石燃料，以對抗氣候變遷，...

化石燃料轉型 各國遵行待觀察

氣溫創紀錄新高的今年，近二百國於ＣＯＰ28通過從化石燃料轉型的協議，達成氣候峰會近卅年創舉。紐約時報十三日報導，該協議並...

調高減碳目標 專家籲政府：提去煤具體時間表

ＣＯＰ28氣候峰會達成多項承諾與決議，對台灣的淨零轉型產生不小壓力，學者昨建議政府呼應ＣＯＰ28最新倡議，調高我國減碳目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。