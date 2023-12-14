外媒：美中頻會商 峰會達成協議臨門一腳

聯合國氣候峰會ＣＯＰ28達成從化石燃料轉型的歷史性共識，華爾街日報十三日報導，美國、中國大陸兩大碳排國與會官員頻繁會商，有助製造達成協議的條件。美國氣候特使柯瑞說，本次協議帶來樂觀展望，向世界傳遞強烈訊息，中方官員亦肯定該協議宣示全球綠色轉型勢不可擋。峰會達成協議後，柯瑞隨即和中國氣候變化事務特使解振華舉行聯合記者會，他們代表世界兩個最大經濟體及兩個最大碳排放國。

路透報導，解振華表示，在談判似乎將失敗之際，正是中美聯合提議，讓談判再次取得進展。

柯瑞說，隨著這項歷史性協議的簽署，他覺得世界已經出現轉機，「為兌現這一承諾，各國需要做的第一件也是最簡單的事情就是停止建設新的、未使用碳捕捉技術的燃煤發電，我們將繼續為此奮鬥」。

華爾街日報指出，美中與會代表團在杜拜的辦公室位置鄰近，柯瑞時常拜訪中方對口官員，雙方本周也曾在議事會場的講台旁交談。

針對最終協議，中國生態環境部副部長趙英民說，該文本宣告綠色低碳轉型趨勢是全球性且不可逆轉的。一名熟悉北京思路人士透露，由於化石燃料在中國能源組合的占比下滑中，中方可接受協議用語。