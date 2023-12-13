COP28決議草案 高爾轟失敗

政治新聞媒體Politico報導，聯合國氣候峰會十一日提出的氣候決議草案，呼籲減少生產與消耗化石燃料卻不提「逐步淘汰」化石燃料，引發環保人士不滿。美國前副總統高爾更嚴詞批評，聯合國本屆氣候峰會，現在正處於徹底失敗的邊緣，「世界要急迫淘汰化石燃料，但這份草案讀起來彷彿是由ＯＰＥＣ所寫」。

來自海島國家的代表則表示，他們不會通過一項有如「死刑令」的協議。小型海島國家受到氣候暖化、海平面上升的影響最大。馬紹爾群島代表團團長席爾克指出「我們絕對不會默默走向海底墳場」。

ＣＯＰ28提出的氣候決議草案內容，包括到二○三○年將全球再生能源發電量增為目前三倍、透過提高能源效率措施將節能率提高一倍、盡速逐步淘汰未使用碳捕捉技術的燃煤以及限制新發電廠的許可。

不過，草案刻意迴避歐盟、美國和太平洋島嶼國家提出「逐步淘汰」化石燃料的訴求，引發場外環保人士抗議。

高爾發表聲明，指稱ＣＯＰ28正瀕臨徹底失敗邊緣：「世界迫切需要盡快淘汰化石燃料，但這份諂媚的草案逐字逐句讀起來，彷彿像是為石油輸出國組織量身打造，情況比大家擔心的更糟糕。」

高爾直接點名阿布達比國家石油公司執行長、峰會主席賈比爾有「直接利益衝突」，痛批「任命全球最大且最不負責任的石油公司執行長擔任大會主席」。

不過高爾話鋒一轉表示，如果多數國家堅持自己的信念，並要求淘汰化石燃料，我們就有可能看到令人驚訝的好結果。

美國氣候特使柯瑞十一日在一場閉門會議表示，該草案「在迫切需要向綠能過渡與逐步淘汰化石燃料方面，確實沒有達到本屆大會期望」，暗指根本就不該在杜拜舉辦氣候峰會。

美國國務院發言人霍頓也發布聲明表示，化石燃料方面的措辭需要改進，以「確保大會取得強而有力的成果」。

中國大陸和印度等十多個開發中大國集團的代表、玻利維亞官員巴蘭薩則表示，不會接受任何提議「逐步淘汰」或「逐步減少」特定能源來源的措辭。