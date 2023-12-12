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華航引進永續航空燃油 減碳績效成長15倍

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
中華航空連續八年入選DJSI，首度引進企業採購SAF合作減碳計畫。圖／中華航空提供
中華航空連續八年入選DJSI，首度引進企業採購SAF合作減碳計畫。圖／中華航空提供

二○二三年道瓊永續指數（ＤＪＳＩ）評選結果出爐，中華航空連續八年入選新興市場成分股，是台灣唯一獲選航空公司，名列全球航空產業第二高分。中華航空表示，今年率台灣業者之先，首度引進企業採購永續航空燃油（ＳＡＦ）合作模式，逐推客貨航班使用ＳＡＦ，並首創機上環保車廢棄物分類回收制。

中華航空指出，ＤＪＳＩ為全球投資機構重要參考指標，評鑑涵蓋環境、社會、公司治理等永續發展表現，選拔出各產業績效前百分之十企業。今年共有六十一家航空公司參與評選，華航在廢棄物管理、節水策略、乘客安全、永續行銷與品牌認知等題組中拿下滿分，連同生物多樣、人才吸引留任等共十項，取得航空業最高分。

中華航空表示，華航今年擴大執行永續示範航班，為首家國籍業者宣示添加永續航空燃油載客貨飛行，相關減碳績效成長十五倍，勇奪最佳機上用品供應鏈獎、最佳應用創新獎雙項殊榮。另在機上試行廢棄物分類回收，逐步擴展至所有長程航線，機上服務所產生寶特瓶、紙類等廢棄物，分類放入環保垃圾袋，妥善打包置入環保車。

中華航空表示，今年率台灣業者加入國際知名油商與區塊鏈平台建立永續航空燃油計畫，首度引進企業採購ＳＡＦ合作模式，並提供可追蹤、驗證減碳報告，逐步推動客貨運航班添加使用ＳＡＦ，攜手積極邁向二○五○年淨零碳排目標。

華航 廢棄物 航班

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