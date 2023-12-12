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每噸300美元 台達內部碳定價高於全球

聯合報／ 願景工程記者孫文臨／杜拜採訪報導

隨著歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）上路，宣告全球正式迎來「排碳有價」時代，面對碳價來襲，唯獨台達電子老神在在，因實施內部碳定價十年有成，前天獲邀到聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）的周邊會議上與全球分享碳定價經驗。

台達品牌長郭珊珊表示，台達目前內部碳定價每噸三百美元、傲視全球，遠高於各國約每噸五至廿美元的碳價，更比歐盟碳交易市場價高三倍；台達鼓勵公司部門積極減碳，收繳的金額用於投資低碳技術與再生能源，二○二二年減碳幅度達百分之十三點五，獲利與碳排分道揚鑣。

國際碳交易協會（ＩＥＴＡ）碳市場交易總監亨利指出，隨著氣候行動要能落實，資金來源非常重要，「光是靠政府絕對是不夠的，政府的財政會被氣候行動給壓垮，因此必須引入私部門、企業的資金來推動氣候行動，碳排放市場就是引導資金的重要手段。」

減碳 歐盟 再生能源

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