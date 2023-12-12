淘汰化石燃料 COP28談判落後

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）最終決議文，表定杜拜時間今天上午出爐，「淘汰化石燃料」能否被寫進決議文中，仍是最大爭議點；大會主席賈比爾前天在記者會表示，目前談判進度落後，「失敗並非選項，我們需要在化石燃料問題上取得共識」。

超過一百個國家表示支持逐步「淘汰」化石燃料，但石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）日前致函多國，主張反對協議文本中任何針對化石燃料、而非溫室氣體排放量的提案。外媒報導，許多國家於談判過程中，希望最終決議採用「逐步減少」或「有秩序地減少」等折衷用詞。

記者本月十日走訪談判會場，發現各國代表正在不同會議室，就不同議題的協議草案進行磋商，包含「化石燃料」議題協商。一名不具名的沙烏地阿拉伯談判代表透露，各國討論重點為化石燃料議題的「實行路徑」，他舉例，有些國家主張由各國自主決定，其他國家則主張應擴大成全球規模。

至於峰會能否準時在今天閉幕日達成協議？這名談判代表坦言，「我沒有答案，我當然希望能準時結束，我們今天晚上會加班協商，也許明天情況會更明朗」。

另一場會議上，各國代表糾結於「公正轉型」內容，希望將「透過國際合作啟動公正轉型，以達到巴黎協定目標」的文字，明確寫入草案文本。

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦談判代表、環境及氣候賦權部技術長潔弗絲，前天受訪表示，目前評論大會成敗言之過早，希望最終能看到各國提出二○三○年深度減排的作法，及氣候調適、財務機制方面的具體成果，「屆時我就可以說，我很滿意今年的ＣＯＰ」。