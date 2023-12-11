COP28氣候大會協議依然難產

(德國之聲中文網) COP28氣候峰會主席蘇丹·艾哈邁德·賈貝爾周日敦促談判代表加倍努力，以尋找共識。首個旨在逐步淘汰世界對石油、天然氣和煤炭等化石燃料使用的協議已經進入了最後的談判階段。

迪拜的會談凸顯了國際上對化石燃料未來角色的深刻分歧，這些分歧使得近200個國家努力在峰會定於12月12日結束前達成一項協議變得復雜艱難。

COP28主席蘇丹·阿勒賈貝爾對大會說：“現在是所有各方建設性參與的時候了。”他表示：“失敗不是一個選項。” 勒賈貝爾是阿聯酋工業和高級技術部長。他說，正要求所有國家就如何使用化石燃料達成共識。

針對的措辭

一個由包括美國、歐盟和諸多島國在內的80多個國家組成的聯盟正在推動COP28達成一項協議，包括在會議聲明中加入“逐步淘汰”化石燃料的措辭，這是科學家認為導致全球變暖的溫室氣體排放的主要來源。而這一說法正面臨石油生產國組織（OPEC）及其盟友的強烈反對。

12月6日，OPEC向其成員和支持者發出一封信，要求他們反對COP28協議中針對化石燃料的任何措辭，路透社的觀察員告訴記者，一些代表團似乎正在聽從這一號召。

波蘭氣候副部長吉布爾熱-切特韋爾廷斯基（Adam Guibourgé-Czetwertyński）表示：“我認為目前的立場還是相當固執。”這位波蘭COP28代表團的代表透露：“我們正在接近談判的最後時刻。但在最終結果上我們還沒有完全准備好。”

作為OPEC最大的生產國和實際領導者，沙特阿拉伯以及俄羅斯等國家認為，COP28的重點應該放在減少排放上，而不是針對導致這些排放的燃料來源。

中國首席氣候特使解振華周六表示，只有就包括化石燃料的問題達成協議的情況下，此輪COP28會議才能被視為成功，盡管他沒有說北京是否會支持“逐步淘汰”化石燃料的協議。

他說：“目前在這個問題上的立場非常對立，中國正在嘗試尋找一個對所有各方都可接受的解決方案，能夠解決問題。”他形容COP28是他職業生涯中最艱難的氣候峰會。

周日發布的一份草案提議明年的COP29氣候峰會由阿塞拜疆在11月11日至11月22日舉辦。相關的協議文本需要在峰會上通過後才能成為官方文件。

促使各國達成一系列承諾

最新版的核心談判文本於周五發布，顯示各國仍在考慮一系列選項——從同意“憑借最先進科學技術逐步淘汰化石燃料”，到逐步淘汰“未經減排的化石燃料”，到根本不提及。

“未經減排的化石燃料”通常意味著通過捕獲和儲存它們的二氧化碳排放來減少其氣候影響。但碳捕獲既昂貴又尚未得到廣泛的證實是有效的。

三位消息人士告訴路透社，COP28主席團不打算在周一之前發布新版的協議草案，這將使談判代表只還有一天時間在會議周二中午結束之前解決分歧。

大會還促成了各國達成一系列其他承諾，如增加三倍的可再生能源和核能部署，削減煤炭使用，以及減少強效溫室氣體甲烷的排放。

國際能源署（IEA）周日表示，如果這些承諾得到兌現，到2030年全球能源相關溫室氣體排放將減少40億噸。

雖然這個數字很大，但它只代表了在未來六年內為了把全球氣溫升高幅度限制在1.5攝氏度（2.7華氏度）而需要減排總量的三分之一，這是2015年巴黎協議中的約定，IEA說。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在X上發帖說：“為了堅持1.5攝氏度的目標，需要有序和公正地減少全球化石燃料的使用。”

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在多哈論壇上發言，敦促COP28氣候會議的領導人同意大幅削減排放，以阻止全球變暖超過1.5攝氏度。古特雷斯說，盡管各國已經做出了承諾，但排放量卻處於創紀錄高位，化石燃料是主要原因。他說：“我敦促迪拜COP28的領導人同意大幅削減排放，以實現1.5度的氣溫升高限制。”

（路透社）

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