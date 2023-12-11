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直擊阿聯酋淨零 杜拜太陽能燈塔儲能 永續城自足

聯合報／ 願景工程記者劉十賢／杜拜採訪報導
世界最大的太陽能園區「阿勒馬克圖姆」距離杜拜COP28會場約半小時車程，一千萬片太陽能板座落沙漠中。願景工程記者劉十賢／攝影
世界最大的太陽能園區「阿勒馬克圖姆」距離杜拜COP28會場約半小時車程，一千萬片太陽能板座落沙漠中。願景工程記者劉十賢／攝影

阿聯酋是中東地區最早喊出「二○五○淨零」的國家，能源轉型是關鍵，距離氣候峰會會場大約半小時車程，一千萬片太陽能板密密麻麻座落在沙漠中，是世界最大的太陽能園區「阿勒馬克圖姆」；杜拜郊區，五年前完工、五百戶的永續城（Sustainable City），則以低汙染、在地建材為基礎，透過社區規畫實現水、電、糧食自給自足。

記者造訪太陽能園區時，導覽員法特瑪說，園區自二○一三年開始營運，目前供應杜拜地區約兩成電力需求，預期二○五○年供應杜拜所有電力，實現潔淨能源轉型。除傳統太陽能板，二○一六年導入「太陽光追蹤系統」，太陽能板會隨太陽方位變換角度，可提升兩到三成發電量。

杜拜永續城各家戶有六成供電可自給。圖為永續城模型。願景工程記者劉十賢／攝影
杜拜永續城各家戶有六成供電可自給。圖為永續城模型。願景工程記者劉十賢／攝影

逾二百六十米的燈塔狀建物是園區最顯眼建物。法特瑪解釋，這座即將啟用的「燈塔」，周邊鋪滿七萬片鏡子可反射光能，以加熱塔上特殊的熔融鹽材質轉化為蒸汽，驅動渦輪發動機發電，能儲存十六小時，白天發電、晚上使用。

永續城公共設施則完全靠屋頂的太陽能板供電。永續城客戶關係主任拉許說：「我們不需向政府繳交任何電費。」各住屋能靠戶內太陽能自給至少六成電量。記者觀察，太陽能如此發達的社區卻不算非常熱，城裡大量種植棕櫚等耐旱樹種，加上精心規畫的房屋與道路，行人隨處可找到躲避陽光路徑。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，外界直覺認為阿聯是石油大國，與減碳背道而馳，「但他們其實很清楚總有一天經濟命脈會被切斷，很認真布局轉型，對再生能源的投資也很多」。他分析，杜拜永續城從無到有，必然有大量數據與模擬資料支持，才能配合真實生活的情境設計。

趙恭岳指出，台灣面對氣候調適問題，必須翻修既有建物，並善用氣候模擬資料，在更新過程中考量氣候風險。

杜拜 燈塔

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