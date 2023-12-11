農糧產業對抗暖化 聯合國發布路線圖

聯合國糧農組織（FAO）10日在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），發布第一份農業與食品產業對抗全球暖化的路線圖，以協助達成巴黎協定的限制升溫目標，包括2030年前減少牲畜產生的甲烷25%、並且讓食物浪費減半等。

這份路線圖列舉出十個刻不容緩需要動員氣候融資投入的領域，涵蓋牲畜、土壤、水資源、農作物及漁業等。FAO計劃分三部分公布整份計畫，讓各國有充足時間調整，預定在COP30發布最後一份，專為各國個別提供建議。

FAO公布的第一部分計畫包含20個在2025~2050年間要達成的關鍵目標，包含在2030年前要減少畜牧排放的甲烷25%、減少全球人均食物浪費50%，2035年前達成淨零砍伐森林，2040年前讓全球永續農業成長75%以上等。

雖然這份文件沒有約束力，但預料將影響政策和投資決策，推動農業與食品產業的氣候轉型。FAO首席經濟學家杜勒羅指出，各界必須採取行動減少飢餓，並讓氣溫升幅維持在攝氏1.5度內，重點在於重新平衡全球糧食體系。

杜勒羅表示，目前只占4%氣候融資的農業，需要更多氣候融資，他也呼籲提高農地與資源的使用效率。這份報告並未呼籲課徵肉稅，但表示可能評估對糖、鹽及超級加工品課稅的措施。