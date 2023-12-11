李長庚：研究推生物多樣性基金

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰金控今年在COP28以主辦方角色舉辦氣候領袖圓桌論壇，總經理李長庚接受本報專訪時透露，國際上開始推出「生物多樣性」基金等金融產品，他將請國泰投信研究，除電動車基金外，是否適合推出「生物多樣性」基金或ETF，將國際經驗帶回台灣、開發出更多相關金融商品。

李長庚表示，這場氣候領袖圓桌論壇為跨國際、跨領域、跨產業，參與者非常多元，包括政府部門、顧問公司、國營與民營企業及氣候組織，如何利用碳費與碳稅等法規，讓氣候變遷環節與調適能做得更好，成為本次論壇的焦點議題。

李長庚坦言，課徵碳費與碳稅是複雜的問題，課太高，廠商受不了、課太低，會被認為沒有認真執行，這對政府將成考驗，「因為高或低，都會有人批評」，課徵相關費用或稅務茲事體大，牽涉國內廠商的成本、將來消費者須付出的代價，甚至是廠商的國際競爭力等。

李長庚說，在本次論壇上，各國分享課徵相關費用的標準與理由，將來台灣政府在制定相關費用與稅制時，就能有跨國性、科學性的比較，讓我國的碳稅或碳費政策能更加「接地氣」，對產業發展、氣候變遷的環節和調適具有很大幫助。

他提到，國際上有關生物多樣性的金融產品相對較少，但最近有國際基金公司開始推出生物多樣性基金、主動式基金或ETF，也有國家為保護紅樹林，透過產物保險發想保單等相關產品。

李長庚指出，國泰產險除了電動車保單外，也針對番石榴等設計農產品保單，看到國際上開始出現生物多樣性基金，他將請投信研究，除了電動車基金外，目前是否適合推出包括生物多樣性基金或ETF等金融產品。

此外，今年論壇討論的面向更廣泛，包括生物多樣性、自然資源、食物、農業與健康，有許多環節是金融機構可切入的點，例如國泰旗下有醫院，醫療也是國泰人壽的核心職能，且健康也是國泰金控三大永續主題之一，學習國際經驗，將保險與健康進一步結合，例如與國泰醫院合作，推出更創新的金融產品，值得期待。

李長庚還說，在健康議題上，台灣有許多可以做得更好的地方，例如健保資料十分完整，當然牽涉個資問題不能隨便外洩，但若能透過科學化方法，善用這些資料進行研發，促進健康。

國泰金控 長庚 保單

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