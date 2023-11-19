人物側寫／18年前退休感言 仍是兩岸進行式

二○○五年三月廿五日，就在陳水扁總統帶領支持者上街抗議中共制訂反分裂國家法的前一天，奇美創辦人許文龍在台南自宅，語氣平靜地對來訪的經濟日報記者唸出七○九字退休感言，信中這麼寫著：

「我是一生意人，出生在台灣，祖籍在福建海澄，一九九一年我到大陸福建尋根，我認為台灣、大陸同屬一個中國，兩岸人民都是同胞姐妹。」

「最近胡錦濤主席的講話和『反分裂國家法』的出台，我們都很關注。我覺得有了這個講話和法律，我們心裡踏實了許多，因為敢到大陸投資，就是我們不搞『台獨』，因為不搞『台獨』，所以奇美在大陸的發展就一定會更加興旺。」

許文龍這篇公開信在綠營引發軒然大波，現任總統、當時擔任立委的蔡英文說，許文龍支持反分裂國家法應該是有不得已的原因。

許文龍的創業路可分上、下半場來看，上半場搭上了台灣經濟起飛列車，跟台塑集團同為國內石化業巨頭，當年有「北台塑、南奇美」之稱。許文龍與奇美並沒有滿足於當時的產業成就，在一九九七年決定投入當時還剛起步的面板產業。

奇美的第一片面板在一九九九年七月廿九日夜間點亮，令老奇美人印象深刻的除了首片面板點亮，當晚還發生了七二九大停電。之後許文龍對外簡報面板廠投資進度時，多次介紹「奇美第一片」面板，他也不只一次在台南自宅客廳中向來客說明，傳產業南霸天為什麼要切入面板業。

當年許文龍與奇美認為，傳產業獲利穩定但有成長的極限，轉往科技業是一個可行的計畫，可以照顧更多員工生計。在當年中國大陸是世界工廠的背景下，面板業前往大陸設廠是必然的選項。許文龍發表支持反分裂國家法的公開信，成為奇美登陸的最後敲門磚。這也是蔡英文口中「不得已的原因」。

雖然身為支持綠營的企業家大老，許文龍發表反分裂國家法公開信後，亦遭到陳水扁政府的刁難，登陸投資案歷經波折後才通過。奇美如願登陸投資，只是最終遭遇面板景氣海嘯，奇美與群創合併，最終奇美退出了面板業的經營，奇美電子比許文龍還早走入歷史。

相較於創業前、中期的順利，許文龍在二○○○年後的創業路波折頗多，原因在於他涉入政治，或政治牽扯到他。

二○○一年許文龍為在日本作家小林善紀台灣論的漫畫中，提到二戰時期慰安婦「不是被強迫」道歉；二○○五年再因支持反分裂國家法公開信，與綠營或獨派漸行漸遠。他改寄情於拉小提琴，以及流連於他一手主導創立的奇美博物館。

當年許在退休信中寫道：「我認為台灣的經濟發展離不開大陸，搞台獨只會把台灣引向戰爭，把人民拖向災難。我不希望兩岸人民再受到戰爭的創傷，也不希望奇美同仁因此而流離失所。」

十八年過去，同樣的場景又在兩岸上演，當年許文龍的退休感言，仍是兩岸的現在進行式。