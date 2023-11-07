太平山遊覽車翻覆肇事司機交保 重傷夫不知妻已死

桃園環保志工到宜蘭旅遊發生遊覽車翻覆意外，釀1死、39傷，肇事司機依過失致死罪以20萬元交保。檢察官勘驗行車紀錄器發現，遊覽車翻車前呈現失速飆過2、3個山區彎道，過程中煞車燈一直踩亮著，後續追查重點將放在駕駛是否有操作用力過猛、或煞車機械故障，才導致事故。

警方訊後48歲郭姓司機依過失致死罪送辦，檢察官郭欣怡借用派出所開臨時偵查庭，司機堅稱「煞車失靈」，最後諭知20萬元交保。

桃園市環保志工到宜蘭旅遊，前天下午3時17分在太平山聯外道路發生遊覽車翻覆意外，造成1死39傷，截至昨天下午3點統計，已有27人出院、4人在加護病房。傷重不治的70歲郭姓婦人經檢察官相驗後，遺體運回桃園，交由家屬辦理後事。

檢察官郭欣怡勘驗肇事車輛及二台行車紀錄器，發現肇事遊覽車原本車速2、30公里，後速度加快變4、50公里以上，山區失速行駛飆過2、3個彎道以上，「下山道路不可能用4、50公里的速度下去飆」。

郭欣怡說，由於行車紀錄器有自動保護裝置，影像在翻車時及翻車前就中斷，後面影像不完整，其中發現煞車燈一直亮著，司機長期有踩煞車，也一直有在打換檔，後面速度越來越快，目前還很難推測從失速到翻覆的時間大約多長，2台行車紀錄器必須合併一起解讀，釐清真相。

運安會人員接連兩天進行事故調查，現場約100公尺路面刮痕，與護欄、山壁的撞擊痕跡，讓人看了怵目驚心。檢察官郭欣怡說，疑似先翻車再撞上護欄及山壁。

這起意外的死者郭婦是一位鄰長，為人熱心，鄰居聽聞不幸消息，感到難過哽咽。郭婦的丈夫、77歲鄭男同行，他肝臟破裂受重傷，人在加護病房，大家還不敢把死訊告訴他。