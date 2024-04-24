藍委提核電延役草案 核安會重申社會共識重要性

中央社／ 台北24日電
核三廠（圖）。 圖／聯合報系資料照片
核三廠（圖）。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立委今天提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。核安會主委陳東陽表示，修法事宜尊重立院決議，並重申若要使用核能，社會亦需達到一定共識。

國民黨立委賴士葆等人今天在立法院召開記者會提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

陳東陽上午赴立法院教育及文化委員會進行海域含氚廢水監控相關專題報告，會前接受媒體訪問表示，延役課題已討論很久，核安會作為核能安全管制機構，主要負責安全技術方面，而非能源政策主管機關，有關修法事宜，尊重立院決議與共識。

目前立委約提出4、5個不同版本的核設施延役草案，針對實務面可行性，陳東陽重申，需由台電先檢視個別機組狀況，目前核二廠已除役，核三廠正在運轉，個別情況不同，無法做具體說明。

對於和碩董事長童子賢稱「核能是綠能的朋友而非敵人」，陳東陽表示，尊重個別意見，但若要使用核能，相關議題仍需在立法院經過充分討論溝通，社會盡可能有一定共識，將來會比較好進行。

他並指出，核能是低碳能源，綠能則有較嚴謹定義，例如RE100要求並不包含核能。

東陽 核能 核電廠

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