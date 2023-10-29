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無卡分期詐騙學生 2嫌列被告

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
警方拘提3C店林姓老闆。記者曾健祐／翻影
警方拘提3C店林姓老闆。記者曾健祐／翻影

中部發生上百名大學生遭「無卡分期詐騙，檢警昨持搜索票拘提3C店林姓業務、林姓老闆，不排除兩人聯手向學生稱幫做業績就給5千元，誘騙對方和融資公司簽約分期貸款買手機、平板，一手再將融資撥發的款項分贓，害學生沒拿到產品還要背負近10萬元負債，兩人列詐欺被告偵訊中。

台中地檢署昨指揮警方搜索林姓業務（28歲）、林姓老闆（34歲）住處及店家，查扣22支手機、電腦、58萬元現金、18本存摺及3C產品購買合約書。

檢警調查，林姓業務起初以「協助達標業績可獲取5千元獎金抽成」話術，引誘學生到西屯路一間3C產品店購買IPHONE、IPAD等高價3C產品，並利用大多學生無信用卡，要他們和融資公司簽立「無卡分期」契約，而學生當下並不會購得產品，林則向他們保證「會幫繳剩下的所有分期」。

不少學生因簽約就現賺5千元誤認沒有風險，且還繼續遊說，稱每拉1個人來簽約，就再給2千元至4千元不等的介紹費，快速賺錢模式在大學生族群迅速傳開。

警方查出，林初期確實會幫學生繳納1、2期分期，但今年7月起就以公司帳目被凍結為由不繳納，學生陸續收到債權人融資公司催款才驚覺遭詐。警方根據被害人說法、比對校方資料，確認至今已有68名學生受害，每人平均簽約貸款7、8萬元，加上換算高達21％的利率，一人得背債近10萬元。

警方也不排除林姓業務和老闆相互勾結，透過3C產品買空賣空模式，一手拉學生來簽約，另一手再持該合約向融資公司請款，並將所得款項分贓獲利。林姓業務落網坦承部分犯行，林姓老闆矢口否認。

無卡分期 詐騙 3C 大學生

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