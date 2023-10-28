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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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消保官：別為了錢 簽不明文件

聯合報／ 記者趙容萱洪敬浤／台中報導
10月中旬有網友在Dcard發文遭到「無卡分期」詐騙。圖／取自Dcard
10月中旬有網友在Dcard發文遭到「無卡分期」詐騙。圖／取自Dcard

教育部證實，中部有九校、八十九名大學生遭以申辦手機等無卡分期詐騙。警方、消保官也發現，大學生常被騙的陷阱還有訪問買賣引發消費糾紛、網路購買低於一折名牌包等高價商品結果錢付了，卻寄來爛貨、甚至找不到賣方；網路交友結果被騙遊戲點數；還有用學生證件借款，或暑假打工卻慘淪詐騙集團的「人頭帳戶」。

台中市法制局主任消保官何怡萱指出，大學生常被騙的陷阱還有訪問買賣引發消費糾紛，最常見是在路邊拿試用、填寫問券後買美容、護膚商品，在業者遊說下，以為每月花二、三千元就可變美，結果沒看清總價就簽分期貸款同意書，事後得知要背負逾十萬元貸款，找上消保官調解，就算是產品都未拆封，想退回都未必能把錢拿回來。

何怡萱提醒，天下沒白吃的午餐，不要為錢或利益簽署自己不清楚的文件；其次簽署文件要與事實相符，例如簽署領取手機切結書代表有領到手機，簽署貸款同意書代表自己會還款，若非如此就不應該簽。

消保官 大學生 詐騙集團

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