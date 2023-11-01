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傷心陳布雷、戴季陶之死 蔣中正自責無能

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
首批出版的「蔣中正日記」，時間跨1948至1954年。圖／國史館提供
首批出版的「蔣中正日記」，時間跨1948至1954年。圖／國史館提供

首批出版的「蔣中正日記」，時間跨一九四八至一九五四年，這段時間他經歷不少親近人士去世。從日記中可以看到，對於陳布雷、戴季陶這兩位在大陸淪陷前夕心灰自盡的重要幹部，蔣傷心之餘也感慨「他們意志不夠堅強」。盛年暴卒的蔣緯國夫人石靜宜、剛上任的參謀總長桂永清，外界先前多有傳聞認為可能是犯錯被「賜死」，但從日記可以看出流言純屬空穴來風。

一九四八年十一月十三日，陳布雷仰藥去世。蔣在日記寫下，看到陳的絕筆信，悲痛不忍卒讀。陳布雷不只是優秀文膽，更是調解各派之中堅主持人，此後再無他人能代勞，「無異折我手足」。

次年二月十一日，戴季陶去世。蔣十三日寫道：陳布雷去世後，自己擔心戴步其後塵，特意要其家人藏好安眠藥，不料家人也生病，結果發生不幸。蔣說，平生最忠實的兩位同志都輕生，是自己無能導致黨國危殆的罪過；但陳、戴「天性皆甚弱，不能耐怨忍辱，時時厭世，於其個人則生不如死，余亦不甚可惜也」。

石靜宜父親是民初企業家石鳳翔，有「西北紡織大王」之稱。一九五三年三月廿日，未滿廿九歲的石靜宜猝逝，蔣在廿一日日記寫道，一早蔣經國告知石靜宜服安眠藥過量已於昨晚去世，「此事殊出意外，適緯兒訪美未回，不知究為何因，不勝沉痛」。

一九五四年七月，參謀總長周至柔卸任，美方力推陸軍總司令孫立人，但蔣決定由總統府參軍長桂永清接任總長，將孫轉調沒有兵權的參軍長。不料八月十二日晚，桂永清就心臟病突發身亡。蔣十三日記寫下，得知桂永清逝世，不勝驚異悲哀，次日又在「上周反省錄」寫道，桂永清之死「殊為我軍事之重大挫折」。

蔣也感慨接任人選難定，在日記寫下考慮人選包括黃鎮球、薛岳、孫立人、彭孟緝，最後決定由資淺的彭孟緝接任總長，並將出身英國皇家軍校與劍橋大學的余伯泉升為副總長，「對外可補彭之不足也」。

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孫立人 蔣中正 蔣經國

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