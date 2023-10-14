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蔣中正自述戀癡李子青 終身不忘情

聯合報／ 記者程嘉文／專題報導
為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。圖／翻攝自蔣中正先生年譜長編
為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。圖／翻攝自蔣中正先生年譜長編

．一九四九年十二月一日／「為余結婚第廿三年紀念日，夫妻未能相聚一堂為憾也」。．一九五○年二月廿三日／「對李氏子青之想念為尤，切相離已卅四年，不知其人實在人世否？奈何戀癡若此」。

一九二七年，四十歲的蔣中正與廿九歲的宋美齡在上海結婚，蔣為此特別登報聲明，與以前婚姻中妻妾皆已仳離。儘管蔣宋聯姻充滿政治理由，但後來兩人感情的確深厚，蔣中正受到岳家影響，變為虔誠基督徒。在一九四八至一九五四年的日記中，多處可以看到蔣對夫人的關愛。然而在一九五○年初，他卻突然憶起分離卅四年的老情人李子青，對她「終身不能忘情」，至於這位舊愛身分為何，至今已經成謎，無法查考。

一九四八年一月四日，蔣中正日記寫下：早上六時半起床，夫人勸道今天是星期天，可以休息久一點，「你尚不知鬚已全白？」夫妻相對感慨時光飛逝、國事艱難，最後只能互道上帝保佑。

同年十一月，內戰戰事嚴重不利，蔣宋美齡再度前往美國爭取支持，希望杜魯門不要放棄國府。出發前的廿六日，蔣中正日記寫道，「與妻聚談依依不捨，夫妻愛情老而彌篤」，很想叫她不要去，但考慮到國家與外交，又不得不有此行。半夜被驚醒發現妻子在身旁悲泣。蔣宋美齡感嘆國家為何陷入今日局面，又強調對蔣經國的愛護，親生母親也及不上，但恐怕兒子未能了解。

一九四九年十二月一日，蔣趕到四川督導西南戰局。想起分離一年多的妻子，他寫下「本一日為余結婚第廿三年紀念日，夫妻未能相聚一堂為憾也。」

隔年二月廿三日，蔣突然想起昔日情人李子青，他寫道，「對李氏子青之想念為尤，切相離已卅四年，不知其人實在人世否？奈何戀癡若此」。但又說「使余終身不能忘情」者，也只有她一人。

這句記載頓時引起史學界興趣，學者們查到，蔣在日記曾憶及，一九一四年在上海策動反袁世凱起義，因「夜訪子青」意外躲過追捕。這位神祕女性的身分與生平，恐怕將永遠是謎。

蔣中正 宋美齡 蔣經國

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