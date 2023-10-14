大陸失守、國家動盪時刻…蔣中正首批日記 見證中華民國關鍵年代

蔣中正總統生前留下的日記，上月中由美國史丹福大學運回台灣，由國史館典藏，尚未公開。前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社，本月底將發行蔣中正日記，並且加以箋注，便於讀者了解與利用。首批包括一九四八至一九五四年，正好是蔣擔任行憲後第一任總統，也是中華民國痛失大陸江山，從亡國邊緣重新站起的關鍵年代。

同時代領袖 唯蔣留下日記

呂芳上說，在二次世界大戰的各國領袖中，羅斯福、史達林都沒有日記，希特勒日記證明是假貨，邱吉爾回憶錄雖榮獲諾貝爾文學獎，但畢竟不屬歷史，更非日記。同時代的全球重量級人物，唯一留有長達五十五年個人日記的國家領導者，只有蔣一人。

他指出，蔣日記更難得的是，如實記述當下心中想法。一般名人傳世的日記、書信等，未必呈現真實面貌，而是希望後世知道的面貌（persona），甚至可能由人代筆，但這種情況對蔣不存在：日記開放十多年來，曾經查閱的中外學者上千人，沒有人看過還懷疑內容記載的真實性，沒人會說它是為別人而寫。

存放在美國史丹福大學胡佛研究院的蔣中正日記，返還台灣由國史館典藏。圖為日記原本（圖上）、微縮軟片及影印本。本報資料照片

民國史研究 珍貴一手資料

呂芳上強調，蔣日記不是傳統史官代撰的「起居注」或「皇朝實錄」，而是一位當代領袖用毛筆親自書寫超過半世紀，記載自己從上海灘的浪蕩子，走向全國性政治人物的發跡過程；也見證一個又大又弱的古老國家，其領導者努力追求現代化，與國際接軌的艱難歷程，極其罕見。作為民國史研究的最珍貴第一手資料，日記的重要性不可忽視，相當值得出版。

全套預計50本 3年內出齊

呂芳上說，早在二○○九年，他和一群國內學者，就開始校注整理日記。後來接任國史館長，便爭取將日記移回國內。政黨輪替後，繼任館長吳密察、陳儀深繼續努力，終於成功。由於整理工作一直在進行，因此日記剛返國，就能出版第一批。全套預計約五十本，將於二○二六年出齊。他表示，蔣中正作為中華民國總統，如今日記能在中華民國境內、以正體字出版，應該是最好的安排。

現任國史館長陳儀深則感謝呂芳上與其團隊，為日記中人物及事件作註解，使其深度、廣度大為提升。他說，蔣中正總統畢生功過爭議，距離蓋棺論定還有遙遠距離，然而藉由日記的出版，必有助於向世人呈現一個有血有肉、更真實的蔣中正。