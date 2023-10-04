聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃國昌向社會致歉 促林裕紘回國面對

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
時代力量黨前主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
時代力量黨前主席黃國昌。圖／聯合報系資料照

臉書粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘承認自導自演恐嚇案，曾在直播節目中與林一起指控的時代力量黨前主席黃國昌昨天表示，第一時間已表達歉意，支持檢調全力徹查。

黃國昌昨天因為一件妨害名譽自訴案前往台北地院出庭，他說，看到新聞很驚訝，傳訊息給「Lin bay 好油」詢問，林簡單回答「是真的」。

黃國昌說，雖然他事前不知情，但既然是在他的直播上提出控訴，間接造成社會的紛擾，所以他在第一時間表達歉意。他必須再次重申，台灣是法治國家，任何這種自導自演事情，不管理由是什麼都不應該被允許，也支持檢調全力徹查。

黃國昌表示，林裕紘並沒有向他提到為什麼要自導自演，直播後也沒再與林聯絡，他覺得林應該要跟整個社會解釋，但不管林裕紘動機、目的是什麼，錯就是錯，他覺得林要回來面對司法。

Linbay好油 林裕紘 黃國昌 妨害名譽 恐嚇

延伸閱讀

捲「Lin bay 好油」自導自演恐嚇案 黃國昌現身說話了

稱不知好油自導自演 黃國昌為造成社會紛擾致歉被酸爆

黃國昌指「綠色媒體巨獸」成形 跨越反媒體壟斷紅線

家人遭威脅「好油」痛哭宣布停更 黃國昌：拜託立委認真一點

相關新聞

好油恐嚇案自導自演 林裕紘請許嫌協助「找下台階」

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘被網友恐嚇案大逆轉。檢警查出國民黨黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，依偽造私...

新聞眼／好油翻車 不代表蛋爭議可下車

在進口蛋爭議中扮演「吹哨者」角色的農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘日前傳遭恐嚇，前天深夜卻出現令人驚訝的反轉，相...

民進黨：林裕紘入黨顯有特殊政治目的

「Lin bay好油」板主林裕紘被恐嚇案疑為自導自演，民進黨總統參選人賴清德表示，如果這件事最後獲證實，是台灣民主化之後...

國民黨解雇許哲賓「本案無涉黨務」

農業粉專「Linbay好油」板主林裕紘稱遭恐嚇，卻被發現與國民黨黨工許哲賓自導自演。國民黨人事審議委員會昨天決議，即日起...

林裕紘再爆 超思蛋有500萬美元價差

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘涉嫌自導自演網路恐嚇事件引發綠營圍剿，他透過臉書發文反擊說，犯了錯會面對，「但不...

黃國昌向社會致歉 促林裕紘回國面對

臉書粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘承認自導自演恐嚇案，曾在直播節目中與林一起指控的時代力量黨前主席黃國昌昨天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。