黃國昌向社會致歉 促林裕紘回國面對

臉書粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘承認自導自演恐嚇案，曾在直播節目中與林一起指控的時代力量黨前主席黃國昌昨天表示，第一時間已表達歉意，支持檢調全力徹查。

黃國昌昨天因為一件妨害名譽自訴案前往台北地院出庭，他說，看到新聞很驚訝，傳訊息給「Lin bay 好油」詢問，林簡單回答「是真的」。

黃國昌說，雖然他事前不知情，但既然是在他的直播上提出控訴，間接造成社會的紛擾，所以他在第一時間表達歉意。他必須再次重申，台灣是法治國家，任何這種自導自演事情，不管理由是什麼都不應該被允許，也支持檢調全力徹查。

黃國昌表示，林裕紘並沒有向他提到為什麼要自導自演，直播後也沒再與林聯絡，他覺得林應該要跟整個社會解釋，但不管林裕紘動機、目的是什麼，錯就是錯，他覺得林要回來面對司法。