好油恐嚇案自導自演 林裕紘請許嫌協助「找下台階」

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘被網友恐嚇案大逆轉。檢警查出國民黨黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，依偽造私文書、恐嚇危害安全罪嫌聲押許，桃園地方法院昨天凌晨以共犯未到案、有湮滅證據及串證、串供之虞，裁定羈押禁見。

卅八歲的許哲賓任職國民黨政策會，從事網路社群經營及新聞輿情分析，曾是雲林縣長張麗善小編。他供稱，與林裕紘是舊識，受林請託傳恐嚇訊息，以替林找下台階順勢關閉粉專。

「頂不住壓力上演鬧劇」

林裕紘在檢警行動前出境，昨晨於粉專道歉「對不起，我犯錯了」；他說，過去九年評論農業議題，遇到太多抹黑與不實指控，這次雞蛋議題站在風頭浪尖、被稱「吹哨者」，面對更多壓力，因此透過這樣方式逃避、退場、從風暴中抽身，但「我頂不住排山倒海的壓力，我的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇…」對不起信任他的人，會誠實面對所有責任與問題。

人在奧地利 警請林返國

檢警認為，林裕紘本月一日搭機出境並轉機至奧地利，目前無法證實臉書發文者為林本人，且臉書放話也不無隔空串證之虞，已透過律師通知他返國接受調查，釐清是否有誣告犯行。

林裕紘上月廿二日自稱遭受恐嚇將停更粉專，引起大眾注意；外界一度質疑他為何沒報案、提告，他於廿五日委託律師提出恐嚇告訴，廿八日以告訴人身分到桃園地檢說明。桃檢指揮刑事局科技犯罪防制中心、桃園市警方向臉書公司調閱資料，發現涉案帳號去年六月以墨西哥電腦網路位址（ＩＰ）、薩爾瓦多手機門號註冊，暱稱「何可恩」。

警方進一步過濾發現，「何可恩」廿一日傍晚在新北市永和區一間咖啡廳連接公用網路更換臉書大頭貼，再以ＶＰＮ（虛擬私人網路）跳板透過巴西ＩＰ傳訊恐嚇林，經調閱監視器畫面，鎖定許哲賓涉案，於前天搜索許位於中和區租屋處，查扣兩台筆記型電腦、兩支手機、一個隨身碟。當時，許正要出門上班，被刑事局帶回偵詢。

「Lin bay好油」恐嚇案事件簿 製表／生活文教中心、李奕昕

錄音透露 林指使許傳訊

警方調查，許在上月廿一日傳恐嚇訊息給林裕紘期間，曾互傳LINE訊息並通話數次，手機也存有廿七日下午雙方以通訊軟體通話數分鐘的錄音檔，內容透露林指使許傳訊恐嚇，還提到若被查獲將一起面對，偵詢後依偽造私文書、恐嚇危害安全罪嫌送辦。桃園地檢署認為許哲賓對涉案臉書帳號未清楚交代來源，聲稱是他人提供、不知為何以外國手機門號註冊，大頭貼照是從網路隨意抓取，聲請羈押禁見獲准。

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桃園地院行政庭長劉為丕表示，尚有臉書帳號資料提供者、域外網路技術提供者等共犯未到案，被告許哲賓又有刪除涉案帳號資料檔案的行為，有湮滅證據及串證、串供之虞；而全案影響層面廣泛、討論者眾，進口蛋議題仍被社會關注，許使用假名、假帳號、ＶＰＮ虛擬域外網路等方式，以迂迴方法發送訊息，意圖規避查緝，顯有反覆實施恐嚇行為之虞，因此裁准羈押並禁止接見、通信。