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婚姻障礙影響女性就業 高爾丁回顧勞力市場200年演變

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國哈佛大學教授高爾丁（Claudia Goldin）榮膺2023年諾貝爾經濟學獎桂冠，這位經濟史學者1980年代率先採用全面性的方法，整整回顧了200年來的演變，希望能解釋女性就業比率提高的原因，以及性別差異為何依然嚴重。她的研究讓各界對女性在過去及當代勞動市場上所扮演的角色，獲得嶄新且令人震驚的了解。

瑞典皇家科學院指出，高爾丁以創新的方法結合經濟史與經濟方法，證明多項不同因素在歷史上影響女性勞工的供給與需求，包括女性兼顧有薪工作與家庭的機會，在接受教育與照顧幼童之間做出抉擇，以及經濟的結構性轉型等。

在高爾丁1990年發表著作前，研究人員主要研究20世紀的數據，結論是經濟成長與女性擔任有薪工作人數之間，呈現明顯的正相關。但高爾丁的研究卻推翻了這項推論，發現美國在18世紀未期之後的200年期間，女性勞動參與率與經濟成長之間並非正相關，換言之，單靠經濟成長無法自動降低勞動市場的性別差異。

高爾丁認為，婚姻其實是一項重要原因。社會對已婚女性就業予以汙名化，以及立法與其他體制性障礙，對已婚女性就業的影響遠遠高於人們的想像，她稱之為「婚姻障礙」（marriage bars）。另一項重要原因，就是在20世紀很長一段期間，女性都低估了自己能工作的機會，直到1970年代才有所改變。

之後由於社會規範及勞動市場型態改變，以及女性教育程度提高，都影響女性就業位階。但徹底改變女性職場規劃及生涯的重要創新，則是1960年代避孕藥的問世。高爾丁發現避孕藥使美國女性晚婚晚孕，也使女性有更多的工作選擇。

高爾丁認為，對女性就業機會影響最大的因素，是女性的選擇通常受到婚姻及家庭責任的限制。如何掌握生涯規劃的機會，生育子女後是否仍有財務能力重返職場，或更有彈性的工作，對女性而言更為重要。

她也證明女性就業條件改變需要很長的時間，可能要好幾十年。她的研究成果不僅適用於美國，在其他國家也都觀察到同樣的情況，更讓我們深入了解勞動市場的昨天、今天與明天。

諾貝爾 諾貝爾獎

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