身體欠安？元老不滿？中印緊張？習近平缺席G20峰會的種種猜想

本周末被稱為印度時刻，來自世界前20個經濟體的領導人齊聚新德里G20峰會，而中國國家主席習近平的缺席十分顯眼。他沒有為自己的缺席給出任何理由，令外界猜想不止。

中國國內原因？

一種解釋是國內可能有更重要的事情。中國問題專家瓦塞利爾（Abigaël Vasselier）認為，習近平出於國內政治原因缺席G20峰會是合理的猜想。

瓦塞利爾是總部位於柏林的智庫墨卡托中國研究中心（Merics）中國外交政策研究團隊的負責人。她指出，此前媒體有報導稱，在中共北戴河會議上，一群中共元老就國內的政治、經濟和社會狀況對習近平提出了尖銳的批評。

她認為，「也許是國內原因促使他留在中國。」

身體欠安？

其他中國觀察人士表示，習近平的健康狀況可能是原因之一。倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）告訴德國之聲，儘管習近平出席了最近在南非舉行的金磚國家峰會，但是一個小小的健康問題阻止他前往印度是完全可能的。

曾銳生指出，習近平沒有在金磚國家峰會上發表講話。即使是輕微的疾病也足以讓習近平遠離G20，因為對習近平來說，「在這種背景下，它變得不那麼重要了，畢竟還有一個他想要培育和支持的替代國際組織。」

還需要考慮大國競爭，因為印度和中國在某些領域合作，但在其他領域又是競爭對手。兩國都是人口眾多的大型亞洲經濟體。曾銳生說，「在獲得南半球和金磚國家的支持以及推動以中國為中心的替代秩序方面，哪個國家是中國最大的潛在競爭對手呢？那就是印度。」

邊境衝突？

幾十年來，印度和中國在長達3500公里的邊界上存在著主權紛爭。兩國在20世紀60年代為此爆發戰爭，此後發生過多次較小規模的衝突。在2020年的衝突中，雙方都有士兵喪生。

在宣布習近平取消G20峰會行程的幾天前，中國發布了新版官方地圖，把印度東北部的阿魯納恰爾邦納入中國版圖。印度對此提出強烈抗議。

但瓦塞利爾表示，兩國關係緊張不太可能是習近平缺席印度G20峰會的原因。「我認為習近平主席可以把這件事放在一邊，照常前往G20」，她說。

印度外交部長蘇傑生淡化了習近平的缺席。他告訴印度通訊社ANI，取消會議行程不值得大驚小怪。

美國國家安全顧問蘇利文就沒有那麼客氣了。在新聞發布會上被問及印度和中國之間的緊張局勢是否會給峰會蒙上陰影時，蘇利文表示，這「取決於中國」。他說，「如果中國想要跑來扮演攪局者的角色，他們當然可以做這樣的選擇。」

對抗G20？

無論習近平的動機是什麼，瓦塞利爾認為削弱G20、支持金磚國家並不符合他的利益。

她表示，「說想創建替代結構是一回事，說通過缺席如此重要的會議來積極尋求對抗是另一回事。我不認為這符合中國的利益，也不認為這完全是他們的意圖。」

她補充說，在緊張局勢加劇、互不信任強化之際，這確實意味著中美領導人錯失了當面會晤的機會。

瓦塞利爾認為，拜登和習近平面對面會晤符合全球利益，下一次機會將是在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。

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