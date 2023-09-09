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拜登藉機重塑G20 抗衡「一帶一路」

聯合報／ 編譯盧炯燊陳曉慈／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）今年不出席G20峰會，外界原本期待的拜習會落空。圖為拜登與習近平去年11月在印尼峇里島G20峰會上合影。（美聯社）
大陸國家主席習近平（左）今年不出席G20峰會，外界原本期待的拜習會落空。圖為拜登與習近平去年11月在印尼峇里島G20峰會上合影。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平有意無意的冷落廿國集團（Ｇ２０）高峰會，給美國總統拜登提供大好機會，儘管拜登對習的缺席表示失望，但少了習，美國正好能藉機重塑Ｇ２０的政治議程。

路透八日報導，拜登現可憑藉美國向世界銀行提供資金以及持續參與的承諾，遊說非洲、拉美及亞洲地區快速成長的經濟體相信，除了中國大陸的一帶一路，還有其他選項。美聯社同日報導，拜登目標藉由此次峰會與順道訪問越南，凸顯美方是替代中國的可靠選項。

路透七日引述知情美國官員報導，美國、沙烏地阿拉伯、印度及阿拉伯聯合大公國等，正商討敲定一項合作的基礎設施協議，計畫以一個鐵路網連結波斯灣與阿拉伯國家，並藉由區域內的幾個港口連結印度。

美國為抗衡中國大陸「一帶一路」全球基礎建設計畫，這項由多國參與的廣泛合作計畫登場正是時候。美國總統拜登正推銷華府成為Ｇ２０開發中國家的替代夥伴及投資者，尤其在印太地區。

此外，拜登可望在Ｇ２０提議改革世界銀行，並擴大世銀提供開發中國家的氣候及基建資金，預計增加數千億美元。美聯社七日引述白宮官員報導，拜登將在峰會中提議，將世銀及國際貨幣基金（ＩＭＦ）貸款能力擴大約兩千億美元（約台幣六點四兆元）。

白宮正向美國國會尋求卅三億美元（約台幣一○六五億元）予全球基礎設施和投資夥伴關係（ＰＧＩＩ）計畫。ＰＧＩＩ由七大工業國團（Ｇ７）去年六月宣布，預估在二○二七年前籌集六千億美元（約台幣十九點三兆元）資金，挹注開發中國家基礎建設，外界廣泛視為抗衡一帶一路的重要舉措。

拜登政府認為，改革世銀除可滿足「全球南方」國家的需求外，也符合美國利益。白宮國安顧問蘇利文說，即使川普政府亦復如此，這符合國家利益。

G20峰會 拜登 美國 一帶一路 習近平

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