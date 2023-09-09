G20峰會今登場 達聯合聲明有障礙

廿國集團（Ｇ２０）年度高峰會九日和十日在印度新德里召開，美國總統拜登七日啟程，白宮國安顧問蘇利文在空軍一號上表示，拜登目前未規畫與代表中國大陸國家主席習近平出席的國務院總理李強在Ｇ２０峰會的場邊舉行雙邊會談。

今年是第十八屆Ｇ２０峰會，與會領袖或代表將商討安全、全球經濟、氣候變遷與俄烏戰爭等廣泛議題。但成員間對如何使俄烏戰爭落幕的看法分歧，恐形成峰會後能否發表聯合聲明或公報的一大障礙。印度總理莫迪呼籲，分裂的世界將難以對抗共同挑戰。

華爾街日報及法新社報導認為，本屆峰會的背後，就是地緣政治對立的陰影以及各成員對重大議題的歧見。以印度為例，俄烏開戰近十九個月以來，仍選擇不譴責莫斯科侵烏。

北京迄未就習近平缺席的原因做出官方解釋，瑞典安全與發展政策研究所南亞及印太事務中心負責人潘達說，習近平這次決定不去新德里，反映出與印度總理莫迪「不合」，習近平可能不想讓峰會成功，莫迪在一二五個「全球南方」和印太的領導地位，將對習近平掌權下的中國構成挑戰。

俄羅斯總統普亭繼未出席八月在南非舉行的金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會後，再次缺席Ｇ２０，由俄國外長拉夫羅夫代表。據稱普亭不出席ＢＲＩＣＳ峰會的原因，是他被控在俄烏戰爭中犯下戰爭罪。

在攸關全人類的氣候問題上，Ｇ２０占全球高達八成的碳排放量，日經亞洲報導形容這次峰會為Ｇ２０成員今年對此一重大議題清楚表態的最後機會，但七月Ｇ２０部長會議未能取得共識。

而在印度接任輪值主席國後，多項會議中提及的全球南方國家目標，則是印方形塑其做為先進與開發中經濟體間「搭橋者」角色能否成功的關鍵。前述目標包括協助這類國家因應糧食、燃料及肥料短缺，和過去幾年的債務危機。