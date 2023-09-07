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限制出境也該補償？ 意見兩極

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
向心、龔青夫婦被限制出境近4年，共諜案查無證據確定不起訴，洗錢案一審無罪，二審維持無罪，但仍限制出境。 圖／聯合報系資料照片
向心、龔青夫婦被限制出境近4年，共諜案查無證據確定不起訴，洗錢案一審無罪，二審維持無罪，但仍限制出境。 圖／聯合報系資料照片

向心夫婦被控違反國安法獲不起訴確定、被訴洗錢也連續兩審級判決無罪，但持續被限制出境，是否有侵害人權疑慮？律師認為恐違反無罪推定原則，而且可以選擇增加錢保、人保的方式替代，讓侵害性更小。

律師林俊宏認為，限制出境、出海侵害程度雖比羈押小，但對人民基本權利仍造成侵害；因訴訟而限制人身、遷徙或居住自由即是對人民造成不便，權利也會受到影響，法院審酌無罪被告強制處分應考慮以增加錢保、人保方式替代限制出境、出海，在比例原則判斷上，還是有其他侵害更小的手段。

林俊宏表示，目前限制出境、出海有定期審查機制，比起過往較無濫用情形，但「侵害小不代表沒有損害，有損害就應補償」，雖然現行制度僅對羈押等限制人身自由的處分才有補償，限制出境並沒有補償，但應修法給予以補償機會。

曾任檢察官的律師翁偉倫指出，法院判決無罪何來犯罪嫌疑重大？繼續維持限制出境、出海的強制處分，違反無罪推定原則，他認為應修正刑事訴訟法，讓法院判無罪者立即解除相關強制處分。

一名法官說，無論是在偵查或審理期間，為確保偵審程序順利進行，在案件尚未確定前，有強制處分必要性，相較於羈押而言，限制出境、出海已是低度的強制處分，法院應已衡酌比例原則，選擇最小侵害手段，不服強制處分可提抗告救濟，國家行使公權力追訴犯罪，如讓搜索、限制住居等讓人民不便的處分皆需刑事補償，豈不亂了套？

向心夫婦 國安法 人權

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