啃老噩夢 養兒防老變養老防兒

「孩子會不會啃老？」已成為高齡父母的普遍擔心，怕退休金、養老本得拿出來照顧兒孫，導致老年無以為繼。華人「養兒防老」的觀念在這幾年已逐漸變成「養老防兒」。

這些擔心並非空穴來風。衛福部的「老年狀況調查」中，六十五歲以上者，有百分之七點三四必須承擔家中親人照顧責任，其中百分之十三點二一的照顧對象是「子女」。以一一二年六月底我國六十五歲以上有四一八萬多人推估，國內有超過四萬位六十五歲以上長者正在擔負照顧子女的責任。同一個調查也顯示，有百分之六點一五的長者擔心子女的照顧問題，換算起來超過廿五點七萬位長者有這樣的擔心。

啃老噩夢不是台灣獨有，世界各地皆然。中高齡子女和老年父母同住，生活必須仰賴父母，日本在前幾年出現「八○五○現象」，意即：年邁的八十歲的父母，要養五十歲的中年子女；歐美則有「回力鏢世代」，指的是已經離家的年輕人，因經濟環境差、失業率高和房價高等因素，為節省生活費返家與父母同住；中國大陸則興起以考公務員、考研究生等「慢就業」名義存在的「新型態啃老」。

「啃老也是一種老人暴力行徑，」衛福部保護司長張秀鴛表示，老人保護通報案件類型，不僅針對肢體暴力，還包含言語暴力、經濟剝削，啃老族則是典型的經濟剝削，只是家人如果不認為孩子不願外出工作，長期當伸手牌是件經濟剝削，則難進到通報案件數中。

根據衛福部統計，屬於經濟剝削的案件類型，合併自我疏忽等通報案件一起統計，一一一年案件數有二三五件。張秀鴛表示，啃老族從數據顯示，也是日漸增加，呼籲長輩要提高警覺，有些兒孫會透過言語恐嚇索取財物，或是情緒要脅錢財，如不給錢就不照顧你／妳等，都能算是經濟剝削的一環，都能主動通報。