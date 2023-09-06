邊緣人生／照顧殺人 長照悲劇頻上演

照顧悲劇不斷，十年來累計近百件照顧殺人事件。如果不是走投無路，誰想親手殺害自己最親愛的家人？家庭照顧者總會長年關切「照顧悲劇」，自民國九十八年起，每天追蹤照顧殺人事件相關報導，今年至今累計已達十二例，其中四件是八十歲老人照顧五十歲的子女，照顧者中已知無工作者六人，還有一人因照顧而離職。

今年二月，新北市一戶高關懷家庭因多日無人進出，里長會同警方破門察看，驚見一家四口，只剩八十三歲失智的男子獨自一人在房間，妻子及兩個兒子均已無生命跡象，幾乎已成乾屍。

據了解，這戶高關懷家庭為一對八旬夫婦與二名生病的五十多歲兒子居住，有三人生活無法自理，都靠八十一歲的老婦人照顧全家生活起居。

今年三月，台中市大里區發生母子雙屍命案，六十二歲劉姓婦人因照顧智能不足的兒子而心力憔悴，趁著丈夫與女兒外出工作時，先將卅七歲兒子綁住雙腳，持刀刺死後，再自殘死亡，丈夫難以置信說「無奈」，女兒則說，媽媽長期照顧哥哥，精神與體力已耗盡，進而衍生悲劇。

家總統計，從民國九十八年到一一一年底，全台至少發生了九十九起照顧殺人事件。分析照顧者樣態，以獨自照顧，「沒有照顧替手」者為最多。目前政府雖然推動長照二點○，但多數長照悲歌發生在重度失能家庭，根源還是因為長照服務不夠用、不好用。

靜宜大學退休社工系教授、好好園館創辦人紀金山認為，「政府對弱勢邊緣戶的投入遠遠不足。」政府在長照方面的「補助」，是一項弱勢給予一項補助的「加法」，但弱勢邊緣戶的照顧壓力，往往先老、後病再加上貧窮，三個不利因素的「乘法」導致絕境，目前政府投入資源不足以應付。

紀金山指出，台灣邁向超高齡社會是結構性問題，若以「社會福利」觀念處理，往往得等到處於泥淖裡的家庭，面對無法忽視的問題時，才把資源引導過去。「政府應該讓社會支持系統更有彈性。」例如瑞典等北歐國家將家庭照顧者視作社會資源一部分，提供多種彈性方案，假日自己顧給予部分補助等。

「照顧殺人事件中的照顧者，多是因為太想負責任。」紀金山指出，每一位照顧者的問題各自不同，同樣是照顧，因著照顧者性格、被照顧者回應、資源狀況等相互交叉影響，始變得複雜。照顧關係中，脆弱性、韌性彼此相依，韌性幫助彼此向前走，但是照顧者的脆弱性往往得獨自面對，「悲劇就是不利條件加上不利條件導致。」

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