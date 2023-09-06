四缺老人 獨居老婦「活著受罪」

九十歲楊女士幾年前在租屋處浴室跌倒，痛苦呻吟，喊了一個多小時，鄰居外配才聽到她的呼救，緊急送醫診治，因大腿及髖關節骨折，必須緊急開刀。一聽到骨板醫材需要自費，她連忙搖頭，因為身上僅有四十多萬元，是過去廿、卅年來，省吃儉用、幫人洗碗，所存下的老本、棺材本。

楊女士是獨居老人，年輕時嫁人為妾，並未生兒育女，丈夫死亡後，她被趕出家門，獨自在外租屋，身體狀況還可以時，幫鄰近麵攤切菜、洗碗，藉此解決午餐、晚餐，每月僅實拿一萬多元，好不容易身上存了幾十萬，她說，「不能動這筆錢，不想死無葬身之地。」

高齡社會 貧窮老人愈來愈多

台灣老年人口逐年增加，二○二六年進入超高齡社會，而六十五歲以上貧窮人口（低收入戶人數）逐年增加，二○一一年二萬五二七七人，二○二二年則達到四萬五六七八人，幾乎翻倍，而沒有年金、存款、保險、房產的銀髮族愈來愈多，成為政府須面對的社會問題。

低收入戶老人占比12年翻倍 圖／聯合報提供

楊女士就是典型下流老人，沒有年金、保險、房產，跌倒後住院開刀，因為失去生活自理能力，需長期臥床，出院後被送至養護機構，這幾年來，早已用光存款，成為「四缺」下流老人。在社工協助下，申請社會局急難救助津貼，排隊等候兩三年，最近住進公立安養中心，遠房親戚偶爾前往探望，而楊女士總是哭著說「老歹命」、「活著只是受罪」。

台灣大學社會工作學系教授楊培珊說，經濟壓力沉重，許多年輕人都連自己都養不起，不管有無子女，中老年人應自立自強，盡早照顧好自己身體，如果沒有存款、年金、保險、房產，還失去健康，老、窮、孤獨、病痛纏身，這可是人世間最悲慘的場景。

社區資源 助獨居長者掃住家

楊培珊指出，政府應該適時檢討健保政策，只要挪出一點經費用於前端的健康促進，例如，鼓勵老年人參與社區活動、基層診所醫師固定在社區據點舉辦健康講座、社工協助打理居家環境，相信可促進弱勢老人健康。

部分醫院已將服務觸角延伸至社區，嘉義大林慈濟醫院人文室主任葉璧禎表示，該院收治無力支付醫療費的貧苦老人時，尋找院外資源協助醫療費用，社工還會陪同患者返家，整理居家環境，降低染病及跌倒風險。

八十歲陳老先生獨居已久，去年在家跌倒住院治療，但無法起身，雙手無力難使用筷子，僅可用手抓食物。社工探訪發現，他家裡相當髒亂，且桌上都是發霉食物。大林慈濟於是出動十幾名志工，花一整天打掃乾淨。

學者解方 建議設全民長照險

對貧苦老人困境，楊培珊提出三大解決方案，首先政府應籌畫全民長照保險，每個人每月繳納一點錢，就可獲得基本長照服務。再者，將部分健保預算用於前端健康促進，提高中年老人的健康認知。第三則是每個人都應為自己健康負責，不能以「窮」為理由，而放任身體敗壞，即使「四缺」，也應盡量做個健康老人。