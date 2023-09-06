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職場厭老／空談高年級實習生

聯合報／ 記者沈能元洪欣慈林琮恩／專題報導
舉牌阿伯的十字路口 統計數據顯示高齡與貧窮密切相關，未來老人貧窮問題會比現在的老人更為嚴重。圖為示意圖。記者林澔一／攝影
舉牌阿伯的十字路口 統計數據顯示高齡與貧窮密切相關，未來老人貧窮問題會比現在的老人更為嚴重。圖為示意圖。記者林澔一／攝影

根據行政院主計處「一一○年家庭收支調查」，二一四萬戶老年家庭裡，有一半落在後百分之廿低所得家庭，而單看後百分之廿的貧窮家庭裡，高達六成是老年家庭，且比率逐年上升。

統計說明高齡與貧窮密切相關，但少子化、高齡工作困難、國民年金與勞保難以支撐老年財務，都讓老年貧窮雪上加霜。

「未來老人貧窮問題會比現在的老人更為嚴重。」勞動與發展協會理事長、台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，台灣經濟狀況不如以往，目前四十、五十歲乃至更年輕的族群，薪資普遍較低，許多人工作了一輩子存不了多少錢，房價又高買不起房，老年時存款可能也不多，窮青年未來恐變成窮老人。

年金加上勞退 僅杯水車薪

東海大學社工系教授呂朝賢指出，人到老年有三塊財務支柱，一是家庭支持、二是存款、三是年金等社會福利制度，過去長輩依賴家庭，但因少子化社會，未來世代的家庭支持愈來愈薄弱，存款和年金就會變得更為重要，「老年貧窮會愈來愈嚴峻，再也沒有養兒防老這件事」，養兒不啃老，已是萬幸。

高齡失業率攀升 圖／聯合報提供
高齡失業率攀升 圖／聯合報提供

但想要倚靠勞保退休給付、國民年金，恐也不足以養老。目前退休勞工每月所領勞退、加上勞保年金合計不到兩萬元；國民年金於一一一年度給付，平均每人一整年僅四萬四九五四元，一百卅三萬多名沒有勞保、公保等的六十五歲以上老人，平均每月僅能領取三千七四六元國民年金，可說是杯水車薪。

低估老後醫療 經濟陷困境

老年在財務方面會面臨四個挑戰，除了通膨和投資帶來的風險，所有人難以避免長壽和健康風險。許多人低估老後醫療花費，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，一旦罹患嚴重疾病或癌症，且需要使用創新治療，恐讓經濟陷入困境。

長照是高齡社會無法迴避的需求，國人不健康餘命平均七點五六年，目前雖有長照二點○，但一般人需自付百分之五到十六，更不用說長照設計以居家照顧為主，若重度失能需要住在機構或聘請移工照顧，大部分費用必須自行負擔。根據保險事業發展中心估計，一一一年長照每月支出費用中位數為五萬五千元，負擔不輕。

年齡一過四十 再求職很難

「台灣鄰近國家，如日本、南韓老年人就業率高，不是老人喜歡工作，因為『窮』沒有錢，不得不工作。」辛炳隆說，未來老人為了養活自己，一定得外出工作，但台灣社會充斥年齡歧視，逾四十歲要找工作已很困難，大多數企業也不願給高齡者新的職場學習機會，「高年級實習生」只是少數或特例。

辛炳隆說，民眾應有所體認，老年貧窮迫在眉睫，許多四十歲以上勞工不喜歡參與職場教育訓練，但應試想若未來老年時還需留在職場，到了七十、八十歲還需工作，面對往後卅年職涯，必須自我投資、自我訓練，努力提升工作技能，也呼籲政府應透過政策改變，及早預防老人貧窮。

長照 國民年金

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