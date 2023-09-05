聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮萍人生…為賺錢走偏 浪子回正途

聯合報／ 記者蔡維斌鍾張涵／專題報導
周智運年紀輕卻在職場闖蕩多年，自學媒體設計，一心想完成創立室內設計公司的夢想。記者蔡維斌／攝影
周智運年紀輕卻在職場闖蕩多年，自學媒體設計，一心想完成創立室內設計公司的夢想。記者蔡維斌／攝影

周智運十四歲就出社會闖蕩，甚至曾因想賺大錢而誤入歧途，一度參與非法工作掉進「黑色職場」，多年來還「一年換廿四個頭家」，生活像浮萍，直到最近參加虎尾就業中心的青年輔導計畫，引介到景暘花卉公司，讓他安於工作、逐漸穩定，遠離存摺老是掛零的日子。

周智運找了許多工作如餐廳廚房、熱炒店、手搖飲店，也演過布袋戲、甚至下田噴藥施肥。近期回到雲林故鄉，因從小喜愛創造有趣的人事物，於是重返校園選讀高中動畫設計科，接觸人生第一堂「設計課」。正開始嘗試自創工作室，自學攝影，有空就參加廟會，把神轎、家將、陣頭盡收鏡頭成素材，再從網路學習影片後製剪輯。為增加收入，還斜槓跑外送、設計海報文宣。

提及已逝的阿嬤及在安養院失智阿公，曾為浪子的周智運潸然淚下，「想盡孝心，阿公卻不認得我！」他說過去的錯成了他最好的人生考驗和動力，自己已痛定思痛、回歸正途，「人都會走錯路，但要有勇氣面對自己！」

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉說，台灣年輕人很難在政策定義中被列入貧困人口，但低薪、低學歷導致這些黑數不自覺行走於社會邊緣，易遭詐騙或引誘入黑社會。法律相關知識不足的年輕人都可能成為受害人、是犯罪集團利用的工具，「台灣很多年輕人其實都很脆弱，艱苦的生活環境讓他們容易成為加害者、同時卻也是受害者。」

神轎 詐騙 失智 布袋戲 斜槓 安養院

延伸閱讀

影／颱風夜壓馬路糾紛惹禍 安平員警帶回滋事者法辦

白色恐怖受難者蔡焜霖去世 享耆壽92歲

薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍

熱炒店收100元「冰塊費」遭客吐槽 老闆娘曝真相網反讚超佛！

相關新聞

貧窮台灣 關鍵數據揭3大「體感貧窮」現象

台灣低收入戶人口連10年下降、2022年僅占總人口1.25％，相當於貧窮率不到1.3%，遠低於世界各國。數據上看起來台灣貧窮人口逐年減少，但專家直言，台灣正陷入「體感貧窮」。貧富差距惡化，底層家庭陷入貧窮循環，窮孩子背負學貸進入低薪勞動環境，愈忙愈窮；若退休金存不夠，未來恐步入下流老人危機。從關鍵數據帶你看，台灣人正面臨什麼樣的「體感貧窮」。

「問薪無愧、力不從薪」 存不了錢就等繼承

「網路流傳一些成語新解：問薪無愧、力不從薪，」台灣大學商學研究所兼任教授詹文男感慨分享，以前農業時代講求多子多孫，即所謂...

上班地獄 我們為何愈忙愈窮

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉攤開國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）二○二三年最新人均ＧＤＰ數據，嘆了口氣，「台日韓ＧＤＰ黏得...

學者觀點／產業升級獲利 才有「好薪情」

針對台灣「體感貧窮」問題，中央大學經濟系教授邱俊榮提出兩建議，一是政府應持續改善長期低利率政策導致房價飆漲問題。二是鼓勵...

數據盲點…重新定義貧窮 照顧「蛋殼人」

台灣有兩大數據，至今仍是爭議焦點：一是房價是否納入ＣＰＩ（消費者物價指數）？另一是貧窮人口的定義。

出走族 與其困台不如異鄉尋夢

低薪致年輕人出走，年輕人出走進一步讓台灣更缺工，這是不斷循環的隱形危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦