浮萍人生…為賺錢走偏 浪子回正途

周智運十四歲就出社會闖蕩，甚至曾因想賺大錢而誤入歧途，一度參與非法工作掉進「黑色職場」，多年來還「一年換廿四個頭家」，生活像浮萍，直到最近參加虎尾就業中心的青年輔導計畫，引介到景暘花卉公司，讓他安於工作、逐漸穩定，遠離存摺老是掛零的日子。

周智運找了許多工作如餐廳廚房、熱炒店、手搖飲店，也演過布袋戲、甚至下田噴藥施肥。近期回到雲林故鄉，因從小喜愛創造有趣的人事物，於是重返校園選讀高中動畫設計科，接觸人生第一堂「設計課」。正開始嘗試自創工作室，自學攝影，有空就參加廟會，把神轎、家將、陣頭盡收鏡頭成素材，再從網路學習影片後製剪輯。為增加收入，還斜槓跑外送、設計海報文宣。

提及已逝的阿嬤及在安養院的失智阿公，曾為浪子的周智運潸然淚下，「想盡孝心，阿公卻不認得我！」他說過去的錯成了他最好的人生考驗和動力，自己已痛定思痛、回歸正途，「人都會走錯路，但要有勇氣面對自己！」

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉說，台灣年輕人很難在政策定義中被列入貧困人口，但低薪、低學歷導致這些黑數不自覺行走於社會邊緣，易遭詐騙或引誘入黑社會。法律相關知識不足的年輕人都可能成為受害人、是犯罪集團利用的工具，「台灣很多年輕人其實都很脆弱，艱苦的生活環境讓他們容易成為加害者、同時卻也是受害者。」