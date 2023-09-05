聽新聞
test
0:00 / 0:00

出走族 與其困台不如異鄉尋夢

聯合報／ 記者李文德李宗祐鍾張涵／專題報導
Tina去紐西蘭三年，今年5月因有伴侶簽證，連帶符合條件，如願拿到紐西蘭居留證。她不打算回台，但她向台灣喊話「對於年輕人的經濟，要好好的檢討。」圖／Tina提供
Tina去紐西蘭三年，今年5月因有伴侶簽證，連帶符合條件，如願拿到紐西蘭居留證。她不打算回台，但她向台灣喊話「對於年輕人的經濟，要好好的檢討。」圖／Tina提供

低薪致年輕人出走，年輕人出走進一步讓台灣更缺工，這是不斷循環的隱形危機。

廿六歲朱柏俊和卅歲Tina是想出走、已出走案例。Tina去紐西蘭三年，今年五月因有伴侶簽證，連帶符合條件，如願拿到紐西蘭居留證。她不打算回台，「有家為何不回？不就是為了要討生活。」她沉重喊話，「以現在台灣生活條件而言，不管是政府或企業雇主，都要好好檢討。」

Tina去紐西蘭前，在台從事閥門製造銷售業務，做了四年半卻看不見前景，毅然辭職遠征紐西蘭，先後到藍莓果園、奶粉廠、咖啡廳打工，每周獲取約新台幣一萬五千元至二萬元薪資，等於每月至少六萬元薪水。

原本只想打工度假，但不想回台想法漸漸成形。她嘆當地消費水平雖是台灣兩倍，但薪資成正比。每月省吃儉用能存台幣上萬元。如留在台灣，薪資對比物價，沒法存錢。

「以前在台灣吃早餐一百元有找，現在都破百！」她以前花一千元能知道自己買了什麼，如今卻「無感」，問友人近年加薪幅度？答案跟三年前差距無幾，顯然台灣薪水沒漲、物價大漲！自己當年北漂工作十年卻買不起房子，留在台灣看不見居住正義和生活遠景，因此計畫在紐西蘭拿永久居留證。

青年版「做工的人」朱柏俊表示，現在的想法是騎驢找馬，先存錢，有機會返回校園、學習一技之長，然後到國外發展。記者李宗祐／攝影
青年版「做工的人」朱柏俊表示，現在的想法是騎驢找馬，先存錢，有機會返回校園、學習一技之長，然後到國外發展。記者李宗祐／攝影

青年版「做工的人」朱柏俊也說，自己現在只能「騎驢找馬」盡量存錢，想出國找更好機會，「五年前剛踏入社會時滿腔熱血，想法很豐滿、實際很無感，沒想到自己在做工。」被烈日曬得全身黝黑的他，兩年半前到建築公司做「小工」，負責抹水泥、搬磚頭、綁鋼筋、整理環境，日薪一千四，忙碌時整周都得上工，趕工時曾兩天兩夜睡工地。他雖已適應，但也不想這樣長久下去，也想出國找更好機會。

１０４集團策略長吳麗雪憂心地說，政府和企業須思考如何擴大人才庫，讓年輕人有夢想、有希望。

紐西蘭 薪資 打工度假

延伸閱讀

路透：全球房價走出低谷

薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍

男籃世界盃／南蘇丹再創紀錄 搶下隊史首張奧運門票

紐西蘭乳品輸台將零關稅 農業部：國產鮮乳具2優勢

相關新聞

貧窮台灣 關鍵數據揭3大「體感貧窮」現象

台灣低收入戶人口連10年下降、2022年僅占總人口1.25％，相當於貧窮率不到1.3%，遠低於世界各國。數據上看起來台灣貧窮人口逐年減少，但專家直言，台灣正陷入「體感貧窮」。貧富差距惡化，底層家庭陷入貧窮循環，窮孩子背負學貸進入低薪勞動環境，愈忙愈窮；若退休金存不夠，未來恐步入下流老人危機。從關鍵數據帶你看，台灣人正面臨什麼樣的「體感貧窮」。

「問薪無愧、力不從薪」 存不了錢就等繼承

「網路流傳一些成語新解：問薪無愧、力不從薪，」台灣大學商學研究所兼任教授詹文男感慨分享，以前農業時代講求多子多孫，即所謂...

上班地獄 我們為何愈忙愈窮

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉攤開國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）二○二三年最新人均ＧＤＰ數據，嘆了口氣，「台日韓ＧＤＰ黏得...

流沙中年 在貧窮線掙扎 退休無期

七月中旬，退休的金融圈主管Williams從美國返台度假，意外發現年輕時一起打拚的老同事Richard，五十多歲還全台奔...

學者觀點／產業升級獲利 才有「好薪情」

針對台灣「體感貧窮」問題，中央大學經濟系教授邱俊榮提出兩建議，一是政府應持續改善長期低利率政策導致房價飆漲問題。二是鼓勵...

數據盲點…重新定義貧窮 照顧「蛋殼人」

台灣有兩大數據，至今仍是爭議焦點：一是房價是否納入ＣＰＩ（消費者物價指數）？另一是貧窮人口的定義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦