出走族 與其困台不如異鄉尋夢

低薪致年輕人出走，年輕人出走進一步讓台灣更缺工，這是不斷循環的隱形危機。

廿六歲朱柏俊和卅歲Tina是想出走、已出走案例。Tina去紐西蘭三年，今年五月因有伴侶簽證，連帶符合條件，如願拿到紐西蘭居留證。她不打算回台，「有家為何不回？不就是為了要討生活。」她沉重喊話，「以現在台灣生活條件而言，不管是政府或企業雇主，都要好好檢討。」

Tina去紐西蘭前，在台從事閥門製造銷售業務，做了四年半卻看不見前景，毅然辭職遠征紐西蘭，先後到藍莓果園、奶粉廠、咖啡廳打工，每周獲取約新台幣一萬五千元至二萬元薪資，等於每月至少六萬元薪水。

原本只想打工度假，但不想回台想法漸漸成形。她嘆當地消費水平雖是台灣兩倍，但薪資成正比。每月省吃儉用能存台幣上萬元。如留在台灣，薪資對比物價，沒法存錢。

「以前在台灣吃早餐一百元有找，現在都破百！」她以前花一千元能知道自己買了什麼，如今卻「無感」，問友人近年加薪幅度？答案跟三年前差距無幾，顯然台灣薪水沒漲、物價大漲！自己當年北漂工作十年卻買不起房子，留在台灣看不見居住正義和生活遠景，因此計畫在紐西蘭拿永久居留證。

青年版「做工的人」朱柏俊表示，現在的想法是騎驢找馬，先存錢，有機會返回校園、學習一技之長，然後到國外發展。記者李宗祐／攝影

青年版「做工的人」朱柏俊也說，自己現在只能「騎驢找馬」盡量存錢，想出國找更好機會，「五年前剛踏入社會時滿腔熱血，想法很豐滿、實際很無感，沒想到自己在做工。」被烈日曬得全身黝黑的他，兩年半前到建築公司做「小工」，負責抹水泥、搬磚頭、綁鋼筋、整理環境，日薪一千四，忙碌時整周都得上工，趕工時曾兩天兩夜睡工地。他雖已適應，但也不想這樣長久下去，也想出國找更好機會。

１０４集團策略長吳麗雪憂心地說，政府和企業須思考如何擴大人才庫，讓年輕人有夢想、有希望。