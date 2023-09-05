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精緻窮 買不起房乾脆花錢享受

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
今天有錢今天花 既然存不了錢、買不起房，很多年輕人便奢侈消費，「對自己好一點」。示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影
今天有錢今天花 既然存不了錢、買不起房，很多年輕人便奢侈消費，「對自己好一點」。示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

卅歲出頭的怡甄（化名）生活有三大標配：吃要米其林、穿戴要精品、每年一次出國旅行。她雖然在外租房子、每月收入不固定、年收入不到百萬、也沒有儲蓄理財習慣，但座右銘是「對自己好一點」，所以她不只是愛馬仕、迪奧、香奈兒的貴賓，也常受邀參加品酒會。

「錢賺得不多但花錢不手軟」的「精緻窮」現象，從中國大陸蔓延至台灣。原是廿歲至四十歲青壯年社會中堅，卻在壓抑生活與高房價環境下，成為青年新顯學。

「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子。」怡甄的朋友都是同溫層，在臉書上互相按讚、彼此勉勵，揹「小香包」買只「小勞」是一生一定要有的配件，每年一定要在ＩＧ貼出國外旅遊照犒賞自己。日本藍瓶咖啡、澳門賭場旁邊逛名表店，換車的時候優先考慮高年份、哩程數少、「甜甜價」的雙Ｂ、保時捷外匯車。

「買不起房乾脆精緻窮」、「存不了錢乾脆花掉」，新時代的年輕人用奢侈消費表達對高房價、通膨吃掉存款的抗議，「反正現在日子這麼難過了，誰還想卅年後的事。」

但沒有儲蓄思維、理財規畫的年輕人，未來恐成為「下流老人啃國家」不定時炸彈。

國立暨南國際大學經濟系教授陳建良就憂心說，與其期待青年改變「精緻窮」、「躺平」觀念，不如政府積極打造幸福國家。國家的經濟發展政策主軸應從追求「快速成長」轉變為強調「包容性成長」。政府應更積極針對青年無力感提出解方，要超越「救濟、補助」思維，從「扶貧、自力」角度出發，透過鼓勵就業提高社會包容性，並強化社會安全網，經濟發展要能帶動社會均等，減少所得與工資分配不均與貧富差距問題。

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」？唐朝杜甫的詩句，是諸多青年選擇「精緻窮」背後，對政府最深沉的叩問。

青年 經濟系 理財 愛馬仕 下流老人 香奈兒 米其林

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