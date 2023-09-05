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數據盲點…重新定義貧窮 照顧「蛋殼人」

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
台北市前副市長張金鶚指出，將房價納入物價指數中，可能造成CPI的大幅波動。圖／報系資料照
台北市前副市長張金鶚指出，將房價納入物價指數中，可能造成CPI的大幅波動。圖／報系資料照

台灣有兩大數據，至今仍是爭議焦點：一是房價是否納入ＣＰＩ（消費者物價指數）？另一是貧窮人口的定義。

房價是否納入ＣＰＩ涉及政府觀察民生景氣並進行貨幣決策，是央行鷹派與鴿派理事至今爭議未休的議題。

今年五月，一場「通膨與貨幣政策」研討會，多位財經學者專家認為，台灣民眾真實感受和官方有差距，問題就來自ＣＰＩ未納房價。

雖然主計總處提出符合國際規範等理由，反對將房價納入ＣＰＩ，但央行理事李怡庭、北市前副市長張金鶚、中央大學經濟系教授吳大任、中研院經濟研究所研究員周雨田等人，都認為台灣通膨數據失真，ＣＰＩ爭議應釐清。

台大經濟系教授、中研院新科院士李怡庭建議台灣央行應編制更多元的物價指數，幫助貨幣決策上更全面考量。

張金鶚指出，實務上將房價納入物價指數中，可能造成ＣＰＩ的大幅波動，確實影響層面大；但建議初期或可先調整設算租金計算方式，透過房價的使用者成本逐漸提高設算租金及其變動，未來再逐步將房價、房貸及利率等因素納入ＣＰＩ。

台灣無貧困推進協會理事長吳佩玲說得嚴峻，「青年貧窮日益加劇，這將成為國安問題。」她說，入不敷出的近貧人口如同「蛋殼人」脆弱，社會救助系統卻關照不到。

無貧困推進協會認為台灣「低收入戶」及「處於貧窮的人」兩者存在巨大落差，台灣「低收入戶」數據也失真，截至二○二年，我國低收入戶約占全國總人口數百分之一點二五，等於貧窮率不到百分之一點三。

台灣無貧困推進協會倡議社會救助法應以「人均收入」取代目前「每人可支配所得中位數」的計算方式，放寬收入、動產、不動產之標準或持有限制，才能看見許多個體正處於「近貧人口」的困苦邊緣。

經濟系 低收入戶 指數 張金鶚

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