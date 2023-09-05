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流沙中年 在貧窮線掙扎 退休無期

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
「流沙中年」，一邊照護年老退化的老人、又得照顧兒女，只能在貧窮線附近掙扎，「退休遙遙無期。」示意圖／聯合報系資料照片
「流沙中年」，一邊照護年老退化的老人、又得照顧兒女，只能在貧窮線附近掙扎，「退休遙遙無期。」示意圖／聯合報系資料照片

七月中旬，退休的金融圈主管Williams從美國返台度假，意外發現年輕時一起打拚的老同事Richard，五十多歲還全台奔波做業務，為的是存退休金，不只上有老母親醫藥與養護中心費用，下還有卅多歲子女放棄自力更生，住在家裡，不時試探爸爸：「要不要出錢幫我買房子？」

「台灣變成這樣？」Williams難以置信。

Williams在廿多年前主動請纓赴美駐外，之後趁金融風暴經濟低谷購置幾間小套房，現在移民美國、收房租度日，「我現在心無罣礙，都在後院種波羅蜜。」

反觀在台灣打拚了半輩子的Richard，如今年近六十歲不敢退休，每日睜眼就煩惱年邁母親、啃老兒女的未來，看退休金隨物價、房租漲價縮水，過著韓劇中「醒著的每個瞬間都在勞動」無間地獄。

Richard無奈地說，自己是「流沙中年」，即四十至五十九歲之間的中年人，一邊照護年老退化的老人、又得照顧兒女，只能在貧窮線附近掙扎，「退休遙遙無期。」

根據國發會發布的人口推估報告，台灣將在兩年後（二○二五年）邁入超高齡社會，六十五歲以上人口占總人口比率超過百分之廿。但老年人口增加不代表老了有能力退休。國發會數據顯示，未來台灣工作年齡人口，近半是中高齡者。

老人不只得照顧老人，還得繼續工作。Richard感嘆，以台灣房價、物價漲勢，七十歲以前恐怕還得「拚」，他和年紀相仿的朋友都不敢退休，不只怕通膨吃掉退休金、老年可能支出的醫藥費，還得煩惱兒女工作低薪又不肯靠自己，學生時要求買電腦、補助出國旅行，成年後還問他是否贊助結婚錢、購屋金。

「不能退休的三明治世代，」他說，是這一代最「薪酸」的事。

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