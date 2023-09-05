上班地獄 我們為何愈忙愈窮

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉攤開國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）二○二三年最新人均ＧＤＰ數據，嘆了口氣，「台日韓ＧＤＰ黏得很近，但薪資差一大截。」

謝宏偉說，政府即使連續六度調整基本薪資，但台灣人的法定時薪或最低薪資，依然比不上日韓，薪資差一大截，是因為人均ＧＤＰ成長和一般民眾所得不成正比，加上通膨趨勢、生活支出攀升，台灣人陷入「體感貧窮」。

「台灣ＧＤＰ成長都靠製造業。」謝宏偉說，但服務業、基層勞工並未感受到生活豐足，反而貧富差距拉大、相對剝奪感增加，青壯年更清楚感受到「體感貧窮」。

不是每個人 都是竹科工程師

網紅關韶文說，卅歲以後對「體感貧窮」的感受尤其深刻，雖有台積電揚威全球，絕大多數人卻未能共享科技業豐饒的果實，「不是每個人都是竹科工程師」，反而許多人活在低薪、高通膨、高房價、高房租、高物價、實質可支配所得低，卻又工時長的悲慘世界。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣證實，台灣人的薪資收入不斷倒退。據主計總處發布的二○二二年受雇員工薪資調查，去年每月實質經常性薪資四萬一千三百五十七元，不只連續第二年負成長，也創十年來最大減幅。

低薪遇通膨 談什麼買房儲蓄

時至今年，內需服務業復甦，薪資依然沒有起色。陳惠欣說，今年前六月實質總薪資五萬六千七百五十三元，年減百分之零點七三，是七年來首度落入負成長。

收入沒有增加，支出卻節節攀升。

今年五月，台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）連續廿二個月超過百分之二通膨警戒線，租金指數再創歷史新高。與民生息息相關的食品和外食費，更持續加重老百姓負擔：今年一至七月ＣＰＩ平均較去年同期上漲百分之二點二六。

入不敷出，就更難完成買房、提高儲蓄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德攤開數據，近九年來雙北、新竹、台中、台南、高雄房價，大漲百分之五十七至一百零一。「觀察在雙北市購屋的首購族，尤其是台北市，需要父母幫忙的比率非常高」。

無論青年或家戶，薪資增幅遠遠追趕不上房價漲幅。勞動部統計，二○二二年大學畢業生第一份工作均薪僅三萬一千元，甚至有百分之廿四點九的大學畢業生首月薪水為基本工資，相當於每四名就有一名是領基本工資。

像老鼠打洞 奴忙窮忙無止盡

主計總處的家庭收支調查顯示，有大學學歷者，每年可支配所得中位數由一九九五年的六十三萬，降至去年約五十三萬；而擁有研究所學歷者，一九九五年每年可支配所得中位數是八十四萬元，到去年只上升至九十一萬元─扣除物價指數，高學歷者的實質可支配所得大幅退縮。

「廢掉一個人最隱蔽方式，是讓他忙到沒時間成長。」曾被譽為「台積研發六騎士」的楊光磊退休在台大授課，他感慨說，台灣許多企業將工作瑣碎化，讓勞工陷於無止盡「像老鼠在打洞」的工作，「有意義的忙碌不是問題，怕的是奴忙、窮忙、瞎忙、左心右亡的忙。」

青年到壯年都體感窮忙，是國家危機。