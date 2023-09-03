「鐵門之亂」社區管委會裡外不是人 營建署指兩條件可免拆

各縣市政府首度將八至十五樓的集合住宅納入公安檢查申報對象，即因外開防盜鐵門可能妨礙逃生動線，掀起這波「鐵門之亂」。許多社區抱怨，社區管委會成了夾心餅乾、裡外不是人，且因政府委外檢查的標準鬆緊不一，造成不公平現象。內政部營建署表示，拆除鐵門不是唯一選項，也有其他免拆的作法。

台南市建築物公共安全檢查同業公會創會理事長謝宜璋表示，先前全台約有四、五成申報安檢的住戶曾出現拆防盜鐵門的疑慮，關鍵是管委會如何和住戶溝通解決。

受委託檢查大台北建築物公共安全的業者表示，之前都建議住戶外裝的防盜鐵門都須拆除，才能通過檢查。一名大樓陳姓保全說，該大樓全棟共六十七戶在社區主委以身作則下，所有住戶都拆除鐵門，一勞永逸，他也化身拆門師傅，為十多戶住戶拆鐵門，服務老鄰居。二樓柯先生說，「當然要守法，該拆就拆」，沒什麼好抱怨的。

台中市陳姓管委會委員抱怨，最不合理的是處罰對象是建築物所有權人或使用人，卻由沒有實權的管委會負責申報公安，屆時管委會被罰，也由管委會向住戶求償，既成夾心餅乾，也徒增管委會和住戶糾紛。

北市大安區信義新城社區管委會主委陳有鵬表示，當初公寓大廈管理條例訂定時，就曾勸導裝鐵門住戶須拆除，有些人仍不理，稽查人員還是會要求管委會改善。但管委會不能代拆住戶鐵門，希望公權力能直接介入。

台南市永康區和宜大聚管理委員主委洪梓晉發現公安檢查機構多，執法標準不一，有的認為符合規定，有的認為違規，希望這些檢查機構人員應集中教育訓練、統一標準，並明訂在網頁上，才不會有落差，也更公平。

營建署表示，鐵門向外開啟時，阻擋各樓層逃生梯的行進動線，就須改善或拆除；但只要建物年分符合規定，或調整鐵門的角度，就可免拆。前者是指民國七十一年七月以後取得建照的建物，才受規範限制；如果把鐵門改成內推式，或調整角度避免和逃生動線相交，甚至把鐵門換成拉門，都是可行方法。