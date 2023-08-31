新聞眼／撒幣舉債成效差 殘局誰收拾

國民黨立法院黨團昨批評民進黨政府虛增稅課收入，企圖掩蓋撒幣舉債，民進黨團則反駁「編少也罵、編多也罵」。預算編列多寡，執政黨始終有一套「圓融說詞」，不過人民最在意的是，納稅錢有無花在刀口上，例如編列鉅額預算應對少子女化，出生率卻逐年溜滑梯，政府老是大撒幣，成效卻不彰，這才是人民心裡最深的感受。

民進黨政府明年度中央政府總預算編列史上新高的歲出、歲入，對於稅課收入中的營業稅、證券交易稅呈樂觀估計，皆可見兩位數的成長。但編列依據從何而來？

按政府編列歲入原則言，營業稅、證交稅這類與國家經濟成長、股市表現息息相關的稅課收入，須參照相關經濟展望評估，才能預估出較為實際的金額。今年經濟成長率下修至百分之一點六六，「保二」宣告失敗，且我國出口已連十一黑，實在難以想見來年經濟有樂觀的可能。

財政部長莊翠雲曾表示，明年度稅收雖編列二兆二九九○億元，比去年增加一○四一億元，但參考今年出口情況、外銷訂單和工業生產指數等數據，占稅收大宗的營所稅將減少。換句話說，如果經濟成長幅度不如預期或持續下滑，政府財政將立即面臨危機。

蔡政府明年即將卸任，不論何人接替，若出現短徵情形，須由新政府收拾殘局，歲入恣意虛編，罔顧施政責任。

民進黨政府是否玩「數字遊戲」，將歲出、歲入同步拉高，為撒幣舉債掩人耳目，一般民眾或許難以深入了解，但民眾會仔細檢視，政府「大撒幣」所獲成果為何。例如，少子女化已是國安危機，蔡政府最近連續兩年都預算破千億元，但新生兒出生人數卻一路滑落。至於勞保潛藏負債已逾十一兆元，破產危機早已「指日可待」，政府卻只累計撥補二千多億元，根本無濟於事。

在野黨監督天經地義，政府與其膝反射式反駁質疑，不妨先回答這些年預算去向，一分一毫是否都符民眾期待。