學者：輻射物質不會對人體有好處

日本本月廿四日起排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷在臉書指「微量的放射性元素反而對身體有益」，昨雖澄清是指溫泉裡的微量鐳，仍引發爭議。林口長庚醫院臨床毒物科教授顏宗海說，就醫學觀點，輻射物質不會對人體有好處，若無必要盡量不要接觸，鐳屬輻射物質，長期接觸可能沉積骨頭，增加罹癌風險。

顏宗海表示，輻射在大自然中無所不在，搭飛機、醫療等都可能接觸低劑量的輻射，但仍應避免各種非必要的輻射暴露。顏宗海說，研究顯示鐳可能沉積骨頭增加罹癌風險，以醫學觀點建議盡量不要接觸。至於微量鐳是否對健康有益？顏宗海說，他不願涉入政治紛擾，但他沒看過鐳對人類健康有益的相關數據。

長庚大學放射醫學研究院研究員林中英說，溫泉中的放射性元素雖屬天然，也不建議長時間處於這種環境，對身體仍有影響。國際能源總署針對放射性物質有一定的安全標準，微量的放射線確能增加代謝率。

國立成功大學副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋說，其他微量元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等確實是人體維持健康所必須的元素，但放射性元素非人體健康必須的。

而含氚核汙水是否對健康有影響？李俊璋說，國際原子能總署的標準，一般核電廠排放含氚的放流水已控制且遠低於每公升一五○○貝克的標準，是國際標準所訂的六萬貝克的四十分之一，福島排水每公升四十至五十貝克，遠低於原子能總署標準，再經大海稀釋濃度會更低。

李俊璋認為，學界會觀察它對生物累積性的影響，目前並不高，就健康風險而言，不管水產養殖或近海、遠洋補撈的水產品，只要適量食用，應不會造成健康影響。