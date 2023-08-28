聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：輻射物質不會對人體有好處

聯合報／ 記者吳慧芬李文德洪子凱／連線報導
林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海說，輻射物質不會對人體有好處，若無必要盡量不要接觸。聯合報系資料照
林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海說，輻射物質不會對人體有好處，若無必要盡量不要接觸。聯合報系資料照

日本本月廿四日起排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷在臉書指「微量的放射性元素反而對身體有益」，昨雖澄清是指溫泉裡的微量鐳，仍引發爭議。林口長庚醫院臨床毒物科教授顏宗海說，就醫學觀點，輻射物質不會對人體有好處，若無必要盡量不要接觸，鐳屬輻射物質，長期接觸可能沉積骨頭，增加罹癌風險。

顏宗海表示，輻射在大自然中無所不在，搭飛機、醫療等都可能接觸低劑量的輻射，但仍應避免各種非必要的輻射暴露。顏宗海說，研究顯示鐳可能沉積骨頭增加罹癌風險，以醫學觀點建議盡量不要接觸。至於微量鐳是否對健康有益？顏宗海說，他不願涉入政治紛擾，但他沒看過鐳對人類健康有益的相關數據。

長庚大學放射醫學研究院研究員林中英說，溫泉中的放射性元素雖屬天然，也不建議長時間處於這種環境，對身體仍有影響。國際能源總署針對放射性物質有一定的安全標準，微量的放射線確能增加代謝率。

國立成功大學副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋說，其他微量元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等確實是人體維持健康所必須的元素，但放射性元素非人體健康必須的。

而含氚核汙水是否對健康有影響？李俊璋說，國際原子能總署的標準，一般核電廠排放含氚的放流水已控制且遠低於每公升一五○○貝克的標準，是國際標準所訂的六萬貝克的四十分之一，福島排水每公升四十至五十貝克，遠低於原子能總署標準，再經大海稀釋濃度會更低。

李俊璋認為，學界會觀察它對生物累積性的影響，目前並不高，就健康風險而言，不管水產養殖或近海、遠洋補撈的水產品，只要適量食用，應不會造成健康影響。

輻射 醫學 長庚 罹癌 謝長廷 核電 國際能源總署 核汙水 溫泉

延伸閱讀

日本各部門嚴陣以待 密切監測核汙水放射物質含量

日本核汙水排海 大打安全牌成效甚微

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

福島核處理水最快24日入海 學者估無明顯海鮮風險

相關新聞

謝長廷稱微量放射性元素有益身體 綠委：太過了

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷前天貼文稱，微量的放射性元素對身體有益，引發各界質疑，並被在野黨批評...

新聞眼／謝長廷一味討好駐在國 外交官失格

針對日本政府日前正式啟動福島電廠核汙水排海作業，我駐日代表謝長廷又不意外地幫日本說話。外交官的任務之一，雖是要與駐在國打...

學者：輻射物質不會對人體有好處

日本本月廿四日起排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷在臉書指「微量的放射性元素反而對身體有益」，昨雖澄清是指溫泉裡的微量鐳...

侯友宜批沒同理心 朱立倫請「多喝幾杯」

駐日代表謝長廷前天表示，微量放射性元素對身體有益。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，謝長廷沒用同理心了解台灣人對核汙水排放...

謝長廷稱微量放射性元素有益 民進黨立委：太過了、難解疑慮

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷昨天臉書貼文稱，微量的放射性元素對身體有益，遭大批網友留言怒斥，民進...

替福島排核汙水說情惹議 謝長廷失言挨批「助日」已非首次

日本政府於8月24日正式啟動福島電廠核汙水排海作業，引發中國大陸強烈不滿。值此之際，我駐日代表謝長廷在臉書發文表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，引起國內輿論譁然。擔任駐日代表以來，謝長廷面對敏感議題屢屢失言「助日」，但謝長廷仍似乎樂此不疲。 其實，我駐日代表謝長廷的勁爆發言已經不是第一次，自從他走馬上任以來就一直是蔡政府的頭痛人物，逾7年來失言不斷，為執政黨製造一個又一個公關危機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦