掛牌將滿1年 數位部挨批沒有政績

數位發展部掛牌將於廿七日滿一年，但外界對於數位部「政績」，莫過於點麵線平台、領六千元系統，但攸關民眾與媒體的打詐成效有限、媒體議價法草案仍無下落、個資保護多頭馬車疑慮。雖然數位部自稱是「ＭＯＤＡ」（馬達），要推動台灣數位產業前進，但產業人士直言，數位部旗下僅有兩個作用法（法令規範），就算數位部有再多好的政策、再好的創新想法，都無法落地執行，形同「雷聲大、雨點小」。

立委：還沒有找到方向

對於數位部過去一年的表現，在野黨立委一致批評，數位部對提升資安、打擊網路詐騙不力，沒有政績有愧於國人，反倒是部長唐鳳「吃麵線」的行銷宣傳，讓民眾留下最深刻的印象。民進黨立委劉世芳坦言，「數位部還沒找到自己的方向」，包括在跨部會的溝通、數位產業鏈的推動，都可以做得更好。

國民黨立委吳怡玎說，民眾最關切的網路詐騙，都沒有實質作為，號稱要將臉書上的詐騙廣告都拿下來，結果依舊存在。民眾黨立委邱臣遠則說，台灣產業轉型已到關鍵的數位發展階段，影響企業、公部門競爭力頗多，ＡＩ人工智慧發展是當前重中之重，還有是國安重要一部分的資安待強化等重大工作，期望數位部虛心檢討第一年的表現及缺失，痛定思痛、拿出對策。

業者：應界定數位疆土

資訊服務業者指出，數位部成立後，相關產業確實能直接與主管機關溝通產業政策，帶動相關產業前進。

但產業人士直言，「數位部主要負責產業轉型，它希望各行各業都要上雲端、都要數位化，然後呢？大家都上雲之後，就可以自由奔放、不守秩序了嗎？」從歐盟、英國、南韓、新加坡、日本都在界定「數位疆土」，訂定數位疆土的意義，在於為未來的數位經濟體建築數位長城，並公告全球數位平台，「要來本地發展可以，但要守規、合法」。

數位部：步調較他國快

產業界指出，數位部只有資安法、電子簽章法等兩個作用法，作用法的功能在於能實質產生規範、限制、禁止等效力，因為數位部沒有足夠的作用法，在幾個重大議題上也很難快速推進，只有宣示效果。

此外，社會最關注的打詐議題上，在野黨立委就曾多次質疑，為什麼Google、Meta有那麼多詐騙內容，卻是金管會規管，而不是由數位部管理。

其次，在媒體議價法草案上，朝野立委都已經提出多個草案，只有數位部一直不提政院版。產業人士表示，「Google、Meta都已經明確表達，會遵循法令，但重點就在於台灣沒有相關法令，數位部到現在還不啟動」？

數位部次長李懷仁指出，過去這一年來，數位部執行了許多政策，除了雲市集平台、領六千系統，在通訊發展上面，台灣也已經成立了５Ｇ專網辦公室，步調比其他國家快很多；媒體議價也會在八月底前提出立法架構研究方向報告。