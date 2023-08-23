中國連年禁台灣水果「皆以介殼蟲為由」它到底是什麼害蟲？陳吉仲怨：兩度說明已讀不回

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文／陳宣懿

中國海關總署再度以「台灣的水果有介殼蟲」為由，宣布暫停台灣芒果進口。2021年鳳梨、蓮霧、釋迦以及2022年柑橘類水果，都是因為相同原因被暫停進口。農業部長陳吉仲表示，我國從未接獲其他貿易國通知芒果檢出介殼蟲或因此採行暫停措施，台灣輸中芒果僅在今年2度接獲中方通知發現介殼蟲，我方也兩度說明改善措施，卻遭已讀不回。不過「介殼蟲」到底是什麼害蟲？

介殼蟲常隱匿於樹皮縫隙中不易察覺 農業部：防治死角

大洋臀紋粉蚧是柑橘、園藝植物等眾多植物中常見的害蟲。農業部曾說明：「它們有驚人的生殖力，最常隱匿於樹皮縫隙中，不易察覺，時常造成防治上的死角。」農業部指出，由於介殼蟲外殼覆有臘粉「可抵擋部分藥劑的作用」，再加上有驚人的生殖力，尤其冬季套袋提供了介殼蟲躲避寒冷氣候的生長空間，殘存於套袋內的介殼蟲幾乎是無法控制，也增加了防治上的難度。而一般介殼蟲的防治工作，是針對發生在果樹上的蟲體，但介殼蟲常隱匿於「樹皮縫隙中不易察覺」，造成防治上的死角。

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中國禁止台灣芒果輸入！探索概念現「大洋臀紋粉蚧、國台辦、陳吉仲」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/21~2023/08/22 早上10:30）統計調查，「中國對台芒果禁令」近兩日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是中國對台灣芒果禁令，國台辦21日宣布暫停台灣芒果輸入中國，並指中國海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（介殼蟲）。

第二部分是我國農業部回應，農業部長陳吉仲表示，針對中方屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，對此我們「深感遺憾」。政府也將持續採取強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場等具體措施，維持國內芒果產銷與價格穩定，確保農民收益不受影響。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月21日至2023年08月22日。