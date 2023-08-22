陸暫停我芒果輸入 今年首對台水果下禁令

大陸國台辦昨天宣布，今年大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中，截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，決定自昨日起暫停台灣芒果輸陸，陸方已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道通報我方。

反制蔡政府？ 兩岸學者看法不同

台灣芒果出口前5名 製表／胡瑞玲 這是大陸今年首度對台灣水果祭出暫停輸入措施，宣布時機在副總統賴清德甫結束出訪友邦與過境美國，我方有學者認為，北京藉此反制蔡政府。大陸涉台學者則認為，禁芒果銷陸未必是針對賴清德，主要原因是台灣官方跟業者在兩岸經貿交流中一些不適當行為，大陸才會要求台灣處理。

我農業部昨回應，陸方作法不符國際規範，將持續開拓國外高端市場，確保農民所得。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天指出，今年以來，大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，大陸自昨日起暫停台灣芒果輸入大陸，並已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣進一步完善植物檢疫管理體系。

陸方認正常防範舉措 我表達遺憾

朱鳳蓮表示，大陸措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸法律法規和標準。

大陸海關總署動植物檢驗司昨天發布消息稱，近期從台灣輸陸芒果中檢出大洋臀紋粉蚧，為防範植物疫情風險，依據大陸法律法規和標準，決定暫停台灣芒果輸陸。大陸各海關自昨日起暫停受理台灣芒果報關。

我農業部政務次長陳駿季昨指出，陸方在今年六月五日及八月三日透過兩岸聯繫文書通報，指台灣芒果檢出有害生物大洋臀紋粉蚧。接獲通報後，農業部即刻啟動追溯調查，在七月四日及七月十七日進行改善措施並回覆陸方，很遺憾陸方昨仍宣布暫停輸入。

他表示，二○一八至二○二三年，總計有五六八九批芒果輸出，僅兩批被檢出，陸方卻用高強度手段暫停輸入，不符國際規範。

外銷占比低 農業部評估衝擊不大

至於對芒果產銷的衝擊，陳駿季說，芒果是內需型水果，初步評估對國內衝擊不是很大，目前外銷大陸約一千多公噸，占整體外銷量百分之○點五，占比非常低。未來會將優良農產品持續推往高端市場，特別是日韓，以確保農民所得。

此前台灣釋迦也被暫停輸陸，台東縣長饒慶鈴六月十七日赴廈門出席海峽論壇時呼籲大陸重新進口，大陸在六月廿日稱，評估改善措施後，恢復進口台灣釋迦。