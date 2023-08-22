禁止輸陸 芒果農盼拓展更多外銷市場

中國大陸宣布暫停台灣芒果輸陸，我芒果主要產地屏東、台南與高雄等地農民認為今年產季已近尾聲，且芒果以內銷為主，禁輸陸影響有限。不過，台南市長黃偉哲認為對未來芒果產銷不可能沒衝擊，希望明年產季來臨前能解決相關貿易問題。

黃偉哲說，希望對岸「政治歸政治，產業歸產業」，尤其農業交流，兩岸能正面思考，不要有負面思考。台南市農業局指出，據農業部資料，芒果屬內需性水果，今年全台輸陸芒果約一千公噸，輸往韓、日約六、七百公噸，若明年產期前不鬆綁，芒果銷售勢必更辛苦。

台灣芒果內銷為主，目前已是產季末期。記者蘇健忠／攝影 高雄六龜劉姓農民表示，大陸過去曾是台灣芒果主要外銷市場之一，幾年前大陸暫停輸入後就只能靠國內市場，但國內市場有限，今年芒果產量大好卻賣不出去或價格不好，禁止輸陸雖對農民影響有限，但還是希望兩岸和平，多拓展芒果銷路。

「大陸禁令多少會影響，但衝擊不是很大。」屏東盧姓農民說，他種植的芒果僅一成外銷，主要是配合政府政策外銷日本、韓國及新加坡，銷陸非常少，但希望政府持續拓展更多外銷市場，提升銷售量能。高樹鄉張姓小農則憂心禁止輸陸造成內銷量增，進而影響國內市場行情。

台南楠西芒果栽種面積近二千公頃，全國最大，楠西農會推廣部主任朱小玲說，楠西主產愛文芒果都以內銷為主，幾乎都被盤商收購一空，外銷主要銷日韓，都是貿易商零星出貨櫃，占比非常小，影響有限。另一主要產區玉井區農會指出，銷陸芒果數量持續減少，去年就沒貿易商接洽銷往大陸；推廣部主任朱銓哲説，農會芒果生鮮內銷加上加工用果占總量百分之八十五，禁止輸陸沒有影響。

屏東縣政府農業處指出，屏東芒果不易檢出大洋臀紋粉蚧，呼籲陸方不應單方面暫停貿易，應提出明確染疫證明，再商討後續處置方法。

【記者胡瑞玲／台北報導】農業部次長陳駿季說，根據世界貿易組織ＷＴＯ食品衛生檢驗及動植物檢疫規範，訂定檢疫保護水準要盡量避免對貿易衝擊的影響，國際上對介殼蟲因應作法很多，包含薰蒸，陸方卻用直接暫停輸出的方式，不符合國際規範，農業部將透過兩岸溝通平台溝通，若無回應，就會向ＷＴＯ提出特定貿易關切。