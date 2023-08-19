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車圈常有渣女？「山道猴子的一生」作者被起底 2年前曾曝慘痛過往

聯合新聞網／ 綜合報導
山道猴子的一生劇情寫實，引起網友共鳴。圖取自／Eric Duan頻道
山道猴子的一生劇情寫實，引起網友共鳴。圖取自／Eric Duan頻道

山道猴子的一生」影片近日爆紅，內容講述了一名愛擋車的男主角，在愛恨情仇及金錢糾葛中迷失自我的故事，由於影片相當寫實，上下集故事至今已經超過了500萬人次觀看，原作者「Eric Duan」2年前的影片也被起底，他曾揭露在車圈被女車友欺騙的案例，讓網友驚呼，難怪影片這麼寫實。

Youtube頻道「約會診療室TV」的MAX，經常拍片傳授與女生交往的技巧及正確心態，15日他上傳一部「如果你是山道猴子的一生主角，如何面對感情世界的傷害與信任」，他開頭就直說，其實「山道猴子的一生」是他弟弟的作品，並且透露早期有許多作品都有Eric 參與。

挖出雙方2年前的合作影片，講述如何避免被渣女迷惑，Eric開頭就說，車圈的亂象很多，愛重車的女生很少，在車圈裡就是珍奇異獸，只要有女生出現，就好像「捕蠅紙」一樣，男生會「嗡嗡嗡」的全部撲上去，所以車圈常會出現渣女利用男人產生糾紛的事情。

Eric指出，這些女生會先建立一個愛車的形象，再利用車圈懸殊的男女比，還有男人愛慕的心理，去誘騙男人對他們付出，不管是勞力、時間、金錢之類，因此也求問「如何不被女車友欺騙感情」，言語中透露出的慘痛過往，讓不少網友猜測「這應該就是作者血淋淋的親身經歷」，也有人講「簡直是山道猴子的一生的花絮」。

Eric Duan曾強調，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」山道猴子影片描述一名愛玩重機的男主角，為了在車友圈、社群上受到粉絲喜愛，不斷的信貸借款、更新設備，在膨脹中失去自我，最終在感情失敗、友情決裂、積欠債務重重打擊之下，於一次跑山競賽中意外死去的人生悲劇。

山道猴子 山道猴子的一生

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